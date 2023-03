Enseignement : Le MBA a la cote depuis trente ans au Maroc

MBA : trois petites lettres qui signifient beaucoup pour certains cadres en quête d’évolution de carrière, de changement de cap ou de posture. Reconnu dans le monde entier, il s’est imposé depuis ces trois dernières décennies comme une référence dans le monde de l’enseignement supérieur. Au Maroc, une multitude de cursus sont proposés, allant des formations classiques en management, marketing, finance…, jusqu’à de nouvelles filières, comme les RH, achat logistique, sport, développement durable ou même l’ingénierie aérospatiale. Chaque année, de nouvelles spécialités sont proposées et une communication musclée est mise en œuvre pour les vendre. Choisir parmi les diplômes, délocalisés ou non, délivrés par des établissements publics et privés ou à l’issue de formations en partenariat avec les entreprises n’est définitivement pas une sinécure.

Pour Said Benamar, chercheur en sciences de l’éducation et directeur du pôle formation Executive à l’Université internationale de Casablanca (UIC), «le MBA suscite toujours de l’engouement auprès des cadres et cadres dirigeants qui veulent capitaliser sur leur expérience, et donc soit ils veulent occuper de nouveaux postes de responsabilité, soit changer de secteur ou encore créer leur entreprise. Il permet notamment à des scientifiques et ingénieurs d’évoluer de leurs fonctions techniques et opérationnelles à des fonctions dirigeantes, ce qui nécessite une fine maîtrise des pratiques managériales (Finance, Marketing, RH, Change management…)».

Ascension professionnelle

In fine, les cadres sont soucieux d’entreprendre une formation qui allie qualité pédagogique et coût d’investissement soutenable. Des enquêtes réalisées sur l’état des lieux de l’offre formation MBA et Master au Maroc montrent que la qualité des programmes reste le critère de choix pour un MBA. La notoriété, le profil des intervenants et la reconnaissance du diplôme délivré contribuent également dans le choix du cursus. D’autres facteurs peuvent aussi être pris en compte comme la flexibilité des horaires, proximité, coût, recommandation… Comme objectifs visés à l’issue de la formation, l’évolution de carrière vers un poste de responsabilité arrive en tête des objectifs. L’éligibilité à un poste de direction, l’épanouissement personnel, la mise à niveau des connaissances, l’élargissement des domaines de connaissance, la reconversion vers un autre métier ou encore le développement du réseau professionnel sont également cités.

Prudence toutefois, compte tenu de la pléthore des formations locales, ces dernières se valent sur le papier. Rarement sur le terrain. «Un MBA pertinent est celui qui transforme les comportements managériaux des participants. Ces derniers doivent pouvoir, à l’issue de leur formation, être capables d’influencer, de motiver ou de renforcer la cohésion d’une équipe. Malheureusement, bon nombre de cursus de la place se concentrent sur le savoir et négligent l’aspect comportemental. C’est le vrai challenge», souligne la même source.

Un investissement conséquent

Bien évidemment, un travail sur soi, notamment en termes de passions intellectuelles et professionnelles, objectifs de carrière et apprentissage escomptés de la formation sont un prérequis pour l’entreprendre. La formation ne doit pas être recherchée pour effet de mode, mais plutôt pour sa plus-value académique et professionnelle.

Les prérequis de pertinence couvrent également la sélection de l’école/université, le programme de formation et la relation de la formation avec son background et son poste. Des fois, certaines personnes optent pour des formations ou programmes sans étude et analyse préalable et sans forcément se projeter dans une logique de développement personnel et/ou professionnel. La quête de diplômes dans ces cas devient, malheureusement, une obsession ayant pour objectif de décorer son CV et le rendre plus sexy. Ceci dit, entreprendre un MBA est un investissement aussi bien sur le plan personnel que financier. Plus il est connu, plus il est cher. En plus des différences en termes de programmes de formation, de contenus…, les écoles se distinguent également en matière de prix. Au moment où le coût s’élève à 60.000 DH chez les universités privées, il dépasse les 300.000 DH chez d’autres établissements, surtout les écoles étrangères implantées au Maroc. Les écoles privées marocaines, elles, appliquent un tarif autour de 150.000DH. Et comme la demande est forte pour ce type de diplômes, certains établissements en profitent pour augmenter leurs tarifs d’année en année. Un niveau de prix justifié par la qualité des intervenants, équipements, voyages d’études, partenariats avec des écoles prestigieuses à l’étranger.

Accréditation, l’argument d’attrait

Pour faire le bon choix, les accréditations sont souvent importantes. En Europe, par exemple, le label EQUIS tient lieu de référence. Au niveau mondial, le label américain AACSB (Association to advance collegiate schools of business) est également très connu et actuellement très peu d’écoles marocaines peuvent se targuer de le décrocher comme l’ESCA École de management.

On peut également se référer aux classements de la presse spécialisée comme Forbes et Financial Times. Chaque année en Europe ou aux États-Unis, les palmarès des MBA, Executive MBA et autres sont régulièrement publiés… Bien évidemment, ces classements ne sont pas anodins, puisqu’ils renseignent sur la notoriété des écoles mais aussi sur la pertinence des programmes, puisque certains classements mettent en évidence la corrélation entre le salaire et son évolution après l’obtention du diplôme ou encore le niveau de progression dans les parcours professionnels.

Mais pas que. La diversité internationale des promotions est gage de qualité et permet une ouverture en phase avec les caractéristiques de l’environnement des affaires d’aujourd’hui. Les possibilités de séjours à l’international et enfin le réseau de diplômés de l’école représentent des critères de différenciation. Ce sont des valeurs ajoutées importantes d’un MBA. Il faudra donc aller voir sur le site du réseau des diplômés de l’école pour vérifier ses activités et sa structuration à l’international comme au Maroc avant de s’engager.