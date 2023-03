Enseignement : Comment financer sa formation

En général, un MBA est coûteux, plus cher qu’un master ou une licence professionnelle. En moyenne, le coût varie entre 60.000 et 180.000 dirhams au Maroc, voire plus pour une formation prestigieuse à l’étranger. Pour donner une idée, le MBA de HEM, qui est assez populaire parmi les cadres, coûte 130.000 dirhams pour une formation de 18 mois. L’International MBA de l’ESCA Ecole de Management est au même niveau de prix et couvre la participation à des séminaires thématiques et internationaux. Cependant, il convient de noter que les frais de voyage et de transport restent à la charge des participants.

L’Executive MBA de l’ISCAE est proposé à 83.000 dirhams, tandis que l’Université Internationale de Casablanca (UIC) offre trois EMBA, dont les prix varient de 115.000 dirhams pour l’EMBA global en management et impact entrepreneurship à 82.000 dirhams pour son EMBA ou encore 60.000 dirhams pour son EMBA en management des structures de santé. Parmi les écoles étrangères implantées au Maroc qui offrent un diplôme délocalisé, TBS Business School coûte environ 170.000 dirhams. Les écoles publiques marocaines, comme l’EHTP, proposent quant à elles un cursus leadership et gouvernance à 88.000 dirhams, auxquels s’ajoutent 40.000 dirhams en option pour un voyage d’études à l’étranger.

Un financement de 250.000 DH

Quoi qu’il en soit, la question du financement reste cruciale pour les candidats, car le retour sur investissement de la formation n’est pas automatique. Il existe quatre alternatives pour financer un MBA. Tout d’abord, les participants peuvent puiser dans leurs économies personnelles pour financer leur formation.

Des bourses d’études peuvent également être octroyées en fonction du profil académique ou professionnel de l’étudiant. Certains candidats peuvent se faire financer leur formation par leur employeur, mais cette situation reste rare, car peu d’entreprises sont prêtes à investir dans la formation d’un employé et les candidats préfèrent souvent garder leur liberté de mobilité professionnelle. En effet, les entreprises qui recourent à cette alternative exigent souvent que les cadres signent une clause de dédit-formation qui les engage à ne pas quitter l’employeur pendant une durée déterminée, qui peut s’élever à plusieurs années. Or, l’objectif même de l’obtention d’un MBA est souvent de pouvoir prétendre à des postes de management, le plus souvent en changeant d’entreprise.

Enfin, une dernière option pour financer un MBA est de recourir à des prêts bancaires. Pratiquement toutes les banques de la place proposent des offres. Par exemple, chez Attijariwafa bank, le financement peut être partiel ou total des frais de scolarité et d’inscription, pouvant aller jusqu’à 50.000DH par an, avec un différé de remboursement allant jusqu’à 6 ans, le temps pour les candidats de démarrer leur carrière professionnelle.

Bank of Africa et CIH proposent quant à elles un financement pouvant aller jusqu’à 250.000 DH, avec une durée de remboursement allant jusqu’à 12 ans et un différé allant jusqu’à 6 ans.