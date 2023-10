Éducation nationale : Benmoussa appelle à poursuivre le dialogue “sans aucune ligne rouge”

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a souligné jeudi, la nécessité de poursuivre le dialogue avec les partenaires concernés, «sans aucune ligne rouge», en vue de résoudre un certain nombre de dossiers, parachever le processus de réformes et remédier aux dysfonctionnements du secteur.