Education : l’anglais fait son entrée au collège

Le ministère de l’Education nationale procédera dès 2024 à la généralisation de l’enseignement de l’anglais en 1ère année du collège dans les établissements scolaires marocains, suivront les classes de la 2ème année en 2025 et ceux de la 3ème année en 2026. L’anglais devrait, selon le ministère de l’Éducation nationale, devenir d’ici 2027 la langue d’enseignement de certaines disciplines scientifiques et techniques au niveau du lycée.

L’enseignement en anglais au Maroc ne date pas d’aujourd’hui. Il remonte en effet à 2014, année de la mise en place d’une filière spécifique dans cinq lycées : un à Casablanca, un à Rabat, deux à Tétouan et un à Tanger. Le Maroc travaille également à renforcer l’apprentissage de l’anglais dans les universités pour améliorer la recherche scientifique et l’enseignement supérieur. Dans ce sens, trois universités marocaines ont été retenues pour tester des programmes d’appui linguistique à travers plusieurs plateformes. Les programmes visent à aider les étudiants à atteindre les niveaux B1 et B2, niveaux de langues intermédiaire et intermédiaire supérieur, selon le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui. Les étudiants marocains pourront bénéficier de programmes de soutien linguistique à partir de l’école primaire et jusqu’au niveau universitaire. Les programmes de soutien linguistique seront enseignés à 30% sur place et à 70 % à distance. Le ministère de l’Enseignement supérieur a créé de nouvelles matières pour l’année scolaire 2022-2023 qui sont enseignées exclusivement en anglais, dont 21 programmes de formation dans des universités privées et partenaires, dix licences, sept programmes de maîtrise et un doctorat en médecine. Plusieurs universités marocaines ont inclus de nouvelles matières enseignées en anglais dans leurs programmes.