Vidéo. École publique : Quasi-retour à la normale ce lundi 11 décembre

La reprise des cours à l’école publique intervient après un accord historique entre le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs. Il apporte des acquis au profit des enseignants, notamment la hausse des salaires et le règlement de certains dossiers catégoriels.

L’accord porte sur une augmentation générale du salaire de tous les fonctionnaires du ministère de l’Éducation nationale. Cette hausse sera de 1.500 dirhams nets par mois, répartie en deux tranches. La première payable à compter du 1er janvier prochain et la seconde dans une année.

Au volet sectoriel, les deux parties se sont mises d’accord sur une hausse de 1.000 dirhams par mois des indemnités accordées aux fonctionnaires classés hors échelle, à partir de l’échelon 5, ainsi qu’une indemnité mensuelle complémentaire de 500 dirhams accordée aux professeurs de l’enseignement secondaire qualifiant.

L’accord prévoit également la création d’une indemnité complémentaire de 500 dirhams par mois au profit des administrateurs pédagogiques et une indemnité également de 500 dirhams par mois, accordée aux adjoints administratifs et techniques.

Il a également été décidé le relèvement de l’indemnité de correction des copies d’examens. Le montant par copie de ces indemnités sera fixé ultérieurement, mais les deux parties se sont accordées pour que le minimum perçu par les enseignants chargés de la correction des copies d’examens ne doit pas être en deçà de 1.000 dirhams.

Pour ce qui est des heures supplémentaires, une augmentation de 30% de l’indemnité a été décidée. Plus encore, les heures supplémentaires ne seront plus obligatoires, mais désormais optionnelles.