e-commerce : Marjane lance sa marketplace marjanemall.ma

Selon un communiqué du groupe daté du 21 février, marjanemall.ma se positionne comme un véritable tiers de confiance en ligne, qui bénéfice de la crédibilité et de l’expertise du groupe dans la distribution de produits non alimentaires, et qui offre une expérience d’achat personnalisée et pratique pour sa clientèle ainsi que ses vendeurs (enseignes et marques) partenaires.

«La création de marianemall.ma vient répondre aux nouvelles exigences et aux nouveaux modes de consommation, où le digital est de plus en plus au centre de la décision d’achat. La marketplace marjanemall.ma s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique du groupe Marjane d’être le leader de la distribution, à la fois physique et digitale», déclare Ayoub Azami, PDG de Mariane Holding, cité dans le communiqué.

La marketplace marianemall.ma fait de l’expérience d’achat de ses clients et aussi de vente de ses partenaires vendeurs sa priorité première, explique la même source. Dès le démarrage, marjanemall.ma se démarque par son approche avancée dans la sélection des vendeurs présents sur la marketplace, et dans le choix des produits proposés, indique-t-on. «Pour cela la marketplace utilise un processus d’authentification rigoureux pour garantir que seuls les vendeurs de confiance et fiables et les produits et marques authentiques soient proposés aux acheteurs marocains».

marianemall.ma a été pensée et conçue avec l’ambition d’être la marketplace marocaine aux standards internationaux en termes d’expérience client, réalisée par des expertises marocaines, en mettant en place les dernières technologies et en mobilisant un écosystème de partenaires technologiques marocains et étrangers de premier plan, souligne le communiqué.

«Notre ambition est de nous différencier par une expérience client supérieure qui le rassure. C’est un parti-pris stratégique qui a orienté toutes nos décisions. Tout d’abord, par la sélection rigoureuse des partenaires pour sécuriser l’authenticité des produits. Ensuite, par la construction de tout un écosystème technologique avec une panoplie d’innovations pour offrir une expérience intuitive et transparente», déclare Kamal Khalis, directeur général adjoint de Marjane Holding en charge de la transformation digitale, et directeur général de marjanemall.ma.

marjanemall.ma est la première marketplace à proposer une offre de produits de vendeurs nationaux et internationaux, avec la particularité de proposer pour tous les produits internationaux des prix transparents intégrant dès le départ les droits de douanes et les différentes taxes, fait savoir le communiqué.

marjanemall.ma a déjà réussi à avoir la confiance de plus de 200 enseignes et marques partenaires soigneusement sélectionnées, nationales et internationales, proposant dès le démarrage plus de 100.000 produits de qualité, authentiques, et aux meilleurs prix, avec une ambition d’atteindre une offre en millions de produits avant la fin de l’année 2023.

Une douzaine de catégories de produits est proposée, couvrant divers univers allant des produits Tech, petit électroménager, produits de beauté et de santé, mode, bricolage, jardinage, animalerie, les produits du terroir issus de coopératives marocaines ainsi que des produits culturels, entre autres…

Par ailleurs, conclut le communiqué, à travers marjanemall.ma, le groupe Marjane témoigne son soutien à l’économie locale en offrant des opportunités aux enseignes, marques et coopératives artisanales pour la commercialisation et la promotion de leurs produits sur le territoire national et, dans le futur, à l’international à travers d’autres partenaires marketplace. marianemall.ma pourra ainsi les accompagner pour le référencement sur ces marketplaces ainsi que sur les volets logistique et Marketing.