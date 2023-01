Diplomatie : L’effet domino

L’Espagne, l’Allemagne, la Hollande, la Belgique… Pas moins de dix pays de l’Union européenne soutiennent désormais ouvertement et sans équivoque la position du Maroc sur la question du Sahara. Le groupe Vesgrad, qui comprend la Pologne, la Tchéquie et la Slovénie, a également franchi le pas. Ces pays ont tous changé de position dans le sillage de la reconnaissance, le 10 décembre 2020, par les États-Unis de la marocanité du Sahara. D’autres vont suivre. Et un peu partout dans le monde. C’est le sens de l’Histoire. Le Guatemala, un pays de l’Amérique latine, vient d’ouvrir son consulat à Dakhla. Tout récemment, c’est l’Uruguay qui est en passe de reconsidérer sa position sur le Sahara. L’accès du Maroc à la vice-présidence de l’International socialiste, présidée par l’Espagne, devrait beaucoup aider des pays de la région, gouvernés par des partis à tendance socialiste, à revoir leur position sur ce conflit. Dans d’autres régions du monde, le CCG vient de réitérer son soutien inconditionnel à la marocanité du Sahara, en marge d’une réunion Chine-Monde arabe à laquelle vient d’assister le chef du gouvernement, avant de s’envoler pour Washington, pour discuter investissement, partenariat et… regarder le match Maroc-France avec le président américain auquel il offrait le maillot national. Soft, directe et parallèle – menée notamment au niveau des deux Chambres du Parlement -, la diplomatie marocaine multiplie les réussites et engrange les bénéfices, concrets et bien réels. Elle se traduit en soutiens et nouvelles alliances, à l’image de ce sommet du Néguev dont le Maroc accueille en début de l’année la deuxième édition ou encore la première rencontre, également projetée, des pays ayant ouvert des consulats au Sahara.