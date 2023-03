Développement durable : Leïla Benali lance les consultations pour la refonte de la stratégie nationale

Les Assises régionales sur le développement durable, une phase importante de la refonte de la Stratégie nationale de Développement durable (SNDD), seront lancées lundi prochain, a annoncé, vendredi à Rabat, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Benali.

Ces Assises seront lancées lundi à Laâyoune dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, a précisé Benali lors d’une conférence de presse dédiée au lancement des concertations sur la SNDD, ajoutant qu’elles seront organisées le même jour à Dakhla (Région de Dakhla-Oued Dahab) et à Guelmim (Guelmim-Oued Noun).

Mardi, ces Assises, qui s’assignent pour objectif d’aborder les thématiques de développement durable qui sont au cœur des préoccupations de chaque région et de veiller à leur articulation avec les orientations stratégiques de la future SNDD, se tiendront dans les régions de Souss-Massa (Agadir) et l’Oriental (Oujda), alors qu’elles se dérouleront, le mercredi 15 mars, dans les régions de Béni Mellal-Khénifra (Béni Mellal) et Marrakech-Safi (Marrakech).

Le 16 mars, elles seront organisées à Fès (Région de Fès-Meknès), à Tanger (Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima) et à Errachidia (Région de Draa-Tafilalet), tandis qu’elles auront lieu, le 20 mars, à Casablanca (Région Casablanca-Settat) et à Rabat (Région de Rabat-Salé-Kénitra).

Benali a mis l’accent sur l’importance de ce processus consultatif qui, a-t-elle dit, mobilise toutes les parties prenantes, tant au niveau central que territorial, le but étant d’asseoir les bases d’un développement plus durable.

En parallèle, une plateforme de consultation citoyenne interactive (www.noussahimo.gov.ma) sera mise en place pour recueillir les avis et opinions des citoyens au Maroc et à l’étranger, dans le but d’assurer la réussite de ce chantier stratégique, a fait savoir la ministre.

Au terme de ce processus de concertation, une Assise nationale devrait être organisée durant l’été pour présenter la version actualisée de la SNDD qui prendra en compte les conclusions des différentes consultations et la feuille de route de sa mise en œuvre, a-t-elle fait savoir.

Revenant sur l’évaluation de la SNDD, adoptée en 2017, Benali a passé en revue les différentes réalisations relatives à son implémentation, notamment la dynamique enclenchée favorisant l’adhésion de l’administration aux enjeux de cette Stratégie.

Afin de combler certaines lacunes relatives à son exécution optimale, en particulier les indicateurs de performance et la convergence entre les cadres de la SNDD et les ODD, la ministre a préconisé la mise en place d’une stratégie qui contribue à la réalisation des orientations du Nouveau Modèle de développement (NMD) et son inscription dans la durabilité à l’horizon 2035.

Il s’agit également de définir une vision intégrée et intersectorielle dans une logique de convergence des politiques et stratégies publiques, afin de renforcer les synergies nécessaires à la réalisation des priorités nationales en matière de développement durable, en plus de l’identification d’objectifs mesurables (cibles et indicateurs) jalonnés dans le temps.

Adoptée par le Conseil des ministres, présidé par SM le Roi Mohammed VI le 25 juin 2017, la Stratégie Nationale de Développement Durable constitue un cadre de référence pour tous les programmes sectoriels. Elle a permis de renforcer la convergence entre les stratégies sectorielles pour parvenir à un développement durable et inclusif.