Développement des villes : Approbation de 40 conventions d’un montant de 3 MMDH

Quarante conventions d’un montant de 3 milliards de dirhams (MMDH) ont été approuvées dans le cadre de la politique de la ville, depuis la nomination du gouvernement, a affirmé la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Fatima-Zahra El Mansouri, faisant savoir que le département a contribué à cet effort avec un montant de 1,2 MMDH.

Ces conventions portent sur la réalisation de projets pour l’amélioration de l’accès aux services et équipements de proximité, la réhabilitation du réseau routier dans les quartiers sous-équipés, et le renforcement de l’attractivité économique et touristique des médinas à travers le territoire national.

La ministre a en outre souligné que depuis 2015, 200 conventions ont été signées avec des investissements publics de 63 milliards de dirhams, dans lesquelles la contribution du ministère s’est élevée à 11 milliards de dirhams, notant que les projets réalisés dans le cadre de ces conventions ont permis l’amélioration des conditions de vie de plus de 10 millions de citoyens.