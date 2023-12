Désenclavement du monde rural : Plus de 3 millions de bénéficiaires

Plus de 3 millions de personnes ont bénéficié du programme de désenclavement du monde rural, a indiqué, lundi, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Dans une réponse à une question lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants sur le « désenclavement dans le monde rurale », lue en son nom par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, M.Baraka a fait savoir que ce programme a été mis en œuvre à travers le premier programme national des routes rurales portant sur une longueur de 11.000 Km avec une enveloppe budgétaire dépassant les 7 milliards de dirhams (MMDH), notant que grâce à ce programme, le taux d’accessibilité est passé de 34 à 54%.

Un deuxième programme national des routes rurales a été réalisé en partenariat avec les collectivités territoriales sur une longueur de 15.500 km avec une enveloppe budgétaire de 15MMDH (2005-2015), a-t-il ajouté.

Il a souligné que le ministère a contribué de manière effective au financement et à la réalisation du programme de réhabilitation territoriale ayant porté sur la réalisation de 2300 km de routes rurales classées et non classées, avec une enveloppe budgétaire de 3 MMDH, et qui a permis de porter le taux d’accessibilité au niveau national à 80 pc.

Le lancement de divers programmes spécifiques pour le désenclavement du monde rural repose sur des critères tels que l’éloignement des routes, le nombre de familles de chaque douar, les routes ayant une importance socio-économique et l’accès aux services de base, a-t-il souligné.