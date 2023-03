Delirium algérien: Allah Ychafi !

Y a-t-il un jour de la semaine où les trafiquants de drogue marocains deviennent bêtes ? La question paraît saugrenue et pourtant la réponse est : OUI, ce jour existe! Et l’on doit cette merveilleuse trouvaille à nos khawa…Algériens qui estiment d’après des calculs savants (et propagandistes) que le jour de la bêtise du trafiquant de drogue marocain serait un mardi.

Il faut dire que nos voisins ont une preuve publique, irréfutable et en images. Depuis plusieurs semaines, chaque mercredi vers 10 heures du matin (le lendemain donc du fameux mardi), la chaîne publique satellitaire AL24 news, publie un article relatant l’avortement par l’armée algérienne de tentatives d’introduction de résine de cannabis à travers ses frontières avec le Maroc. En guise d’illustration : des ballots sur une table, encadrée par des représentants de l’autorité.

Le plus drôle dans ce manège hebdomadaire – fort suivi par les internautes marocains sur Twitter – est que les quantités sont astronomiques. En s’amusant à remonter le fil de ces communiqués au cours de ses dernières semaines, on aboutit, rien qu’entre le 1er février et le 29 mars, à la saisie de 6,3 tonnes de résine de cannabis !

Quand on sait qu’au cours de l’année 2022, la police marocaine – bien plus concernée par ce trafic de drogue qui prend naissance intra-muros – a saisi 100 tonnes à l’intérieur du territoire national et à ses frontières, il y a de quoi être dubitatif : en deux mois seulement, au niveau des frontières fermées à tout trafic et hyper surveillées, l’Algérie a saisi 6,3% des prises marocaines annuelles! La ficelle est trop grosse. Tellement grosse qu’elle en devient une corde de chanvre…indien.

Mais essayons quand même de donner crédit à une chaîne de télévision publique et supposons que ces 6,3 tonnes ont bel et bien été saisies en provenance du Maroc. Le trafic de drogue étant un business rentable, cela veut dire que nos trafiquants, bêtes les mardis, ne s’empêchent pas de trafiquer les autres jours de la semaine. Accordons-leur le week-end qui leur sert à réfléchir à leur bêtise du mardi, ça leur laisse donc 4 jours de trafic rentable et, re-donc, 25,2 tonnes infiltrées en Algérie depuis le 1er février. Conversion faite par des connaisseurs, ça fait 75,6 millions de joints !

Qui fume cette quantité ? En se basant sur les chiffres de la population algérienne et en excluant les moins de 15 ans et les femmes, cela fait 16 millions d’Algériens fumeurs, potentiels, dont 8 fumeurs très probables. Parmi les fumeurs 10% sont consommateurs de stupéfiants, si l’on se réfère aux standards internationaux.

Donc pour résumer, 800.000 Algériens auraient fumé 75,6 millions de joints de résine de cannabis marocain en 54 jours. Ça fait 1,75 joint par jour et par personne. Incroyable !

On comprend mieux maintenant pourquoi ils croient que le Maroc est à l’origine des feux de forêt en Kabylie ; que le Maroc a évincé de compétition une boxeuse algérienne testostéronée ; que le Maroc s’est approprié le zellije algérien ; que les démocraties européennes ont pris naissance en Algérie ; que l’Espagne en Coupe du monde s’est faite hara-kiri toute seule comme une grande ; et que le Sahara n’est pas marocain. Et demain ce sera quoi ? Le visage que les Marocains ont vu sur la Lune n’était pas celui de feu Mohammed V mais celui de Boumediane ? Les Marocains mangeurs de bananes ont une mauvaise vue, on le sait…

Chers concitoyens, vous avez maintenant compris ! Ne vous énervez pas, ne leur en voulez pas et passez votre chemin : les pensées de leur fumette sont confuses et leur delirium tremens collectif. Allah ychafi !