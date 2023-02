De nouvelles nominations en Conseil de gouvernement

Lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, a précisé qu’au niveau du Haut Commissariat au Plan (HCP), Mustapha Zafri a été nommé directeur de la Comptabilité nationale, et au niveau du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, département de la Jeunesse, Abdelwahed Belhaj a été nommé directeur des affaires administratives et publiques.

Au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Nissrine Alami a été nommée directrice de l’Agence urbaine de Tétouan, tandis que Moulay Ahmed Hammou a été nommé inspecteur régional de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire national de la région de Béni Mellal-Khénifra.

Au niveau du ministère du Tourisme, de l’artisanat de l’économie sociale et solidaire, département du Tourisme, Redouane Zahiri a été nommé directeur des ressources et de la formation, tandis qu’au niveau du ministère de l’Équipement et de l’eau, Abdelfettah Sahibi a été nommé directeur de la météorologie nationale.

Le Conseil a également approuvé au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, les nominations d’Abdelaziz Rahmouni comme doyen de la Faculté Oussoul Eddine à Tétouan et d’Ahmed Moussa en tant que directeur de l’École nationale des Sciences appliquées de Tanger, a fait savoir M. Baïtas.