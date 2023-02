Covid-19 : L’état d’urgence sanitaire n’a pas été renouvelé

En vigueur sur l’ensemble du territoire national depuis près de trois ans, soit depuis le déclenchement de la crise sanitaire en mars 2020, car régulièrement prolongé pour une durée supplémentaire d’un mois, l’état d’urgence sanitaire n’a cette fois-ci pas été renouvelé par le gouvernement.

Cette mesure n’était tout simplement pas à l’ordre du jour de la réunion hebdomadaire de l’Exécutif qui s’est tenue ce jeudi à Rabat, et le communiqué sanctionnant les travaux de cette réunion n’en fait aucunement mention.

Or, le 26 janvier dernier, la durée d’effet de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national avait été prolongée jusqu’au mardi 28 février 2023. En l’absence de l’adoption, ce jeudi, du décret portant renouvellement de cette mesure, on peut en déduire que l’état d’urgence sanitaire ne sera plus effectif à compter de cette date.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, cet après-midi, après la réunion du Conseil de gouvernement, Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement, s’est contenté de souligner que «ce point n’a pas été discuté en Conseil de gouvernement. Il n’était pas à l’ordre du jour».