Coupe du monde 2030 : Le Maroc devra miser jusqu’à 60 MMDH

L’organisation de la coupe du monde par le trio Maroc-Portugal-Espagne devra coûter un budget entre 15 et 20 milliards de dollars. La part du Maroc se situerait entre 5 et 6 milliards. C’est ce qui ressort d’une récente étude réalisée par Sogécapital Gestion. Ce sont 15 milliards de DH qui seraient déboursées, uniquement pour la mise à niveau ou la construction de nouveaux stades. Ainsi, le grand stade de Casablanca devra coûter 6 MMDH, deux stades modulaires à Rabat et Marrakech, 6 MMDH et la rénovation des stades de Marrakech, Rabat et Tanger, 3 MMDH.

A côté, 8 MMDH seraient consacrés à la rénovation totale des 61 centres d’entrainement existants et à la construction de la moitié de nouveaux centres proposés.

Sogécapital Gestion estime également qu’il faudrait réserver un coût de 17 MMDH pour le développement du réseau de transport interne des villes, ainsi que le développement de la voie ferroviaire entre Casablanca et Marrakech et 1 milliard de plus, alloué au coût d’organisation inhérent à la coupe du monde.

Quid du financement ? la société de gestion considère que l’Etat devrait prendre en charge les 23 MMDH d’investissement requis pour la construction des stades et centres d’entrainement, dans son budget, sur l’horizon 2024-2030. Les entreprises publiques, elles, devraient supporter le financement des projets relatifs à l’infrastructure et au réseau de transport. Il n’est pas à écarter que le Maroc reçoive des prêts concessionnels et des dons ou aides de la part d’autres pays pour compléter le financement de ses investissements.