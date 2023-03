«Consommer local»: ce que veulent les Marocains

Les marocains sont prêts à consommer local à condition que le produit soit dans un rapport qualité/prix acceptable, révèle une étude sur la perception du consommateur marocain par rapport au label “Made in Morocco”, dont les principaux points ont été présentés mercredi à Rabat à l’occasion de la Journée nationale du consommateur.

En outre, l’étude indique que 62,6% des personnes sondées se sont déclarées confiantes vis-à-vis des produits fabriqués au Maroc, dont 21% se disent très confiantes.

S’inscrivant dans le cadre du programme du gouvernement, pour la période 2021-2026, visant à promouvoir la compétitivité nationale et à soutenir la compétitivité du label “Made in Morocco”, l’enquête s’est déroulée entre le 25 décembre 2021 et le 31 janvier 2022, auprès d’un échantillon de 3.000 personnes de 18 ans à 65 ans (1.500 en ligne et 1.500 en face à face).

L’objectif de cette étude est d’appréhender les facteurs comportementaux qui interviennent dans le choix des produits de consommation, de comprendre le comportement du consommateur face aux produits marocains et son niveau d’information et de faire une évaluation de l’impact de consommer marocain sur la relance économique afin de dégager des recommandations pour la promotion des produits marocains.

En commémoration de la journée mondiale du consommateur, le Ministère de l’Industrie et du Commerce a organisé en collaboration avec les fédérations des associations de protection du consommateur, la 10ème édition de la Journée Nationale du Consommateur, sous le thème : Le consommateur marocain au cœur de la stratégie du développement du produit local.