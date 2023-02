Conseil de la concurrence : Ahmed Rahhou fait le bilan de l’opération de régularisation

Devenu un rendez-vous annuel, la rencontre du Conseil de la concurrence avec les médias a été l’occasion pour son président d’établir le bilan de l’opération de régularisation qui avait donné des sueurs froides aux grandes entreprises. « Les opérateurs économiques ne connaissaient pas forcément toutes les subtilités et toutes les obligations prévues par le droit de la concurrence, notamment en matière de notification de concentration économique », explique Ahmed Rahhou. « Nous avons invité les opérateurs à nous présenter tous leurs cas que nous avons passé, avec eux, au crible », ajoute-t-il.

Au total, pas moins de 150 cas ont été soumis à l’examen des commissions du Conseil. « Seuls 25 cas devaient faire l’objet d’une notification pour concentration économique et leur régularisation s’est traduite par le paiement de 40 millions de dirhams », précise Ahmed Rahhou.

L’année écoulée a également été marquée, selon le président de l’institution, par une accélération du rythme des avis émis par le Conseil. « Ces études permettent de donner des orientations et des recommandations aux opérateurs, de manière à tendre vers des pratiques concurrentielles plus saines à même de préserver les intérêts des consommateurs », assure Rahhou qui promet une accélération de la cadence de publication d’avis pour l’année en cours.

A noter que cette deuxième rencontre annuelle avec les médias – qui se tient dans le cadre des manifestations prévues dans le cadre du jumelage institutionnel avec l’Union européenne – a été marquée par la présentation d’expériences internationales. Des représentantes de l’Office polonais de protection de la Concurrence et des consommateurs ont présenté les méthodes de coopération avec les journalistes dans la promotion et l’application du droit de la concurrence. De leur côté des experts des politiques de la concurrence et des consommateurs du CNUCED ont mis en exergue la contribution des stratégies de communication à l’efficacité des autorités de la concurrence.