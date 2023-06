Conseil de gouvernement : trois nouvelles nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville (département de l’Aménagement du Territoire National et de l’Urbanisme), Mbarek Boulah a été nommé inspecteur régional de l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Aménagement du Territoire national à Guelmim-Oued Noun, indique un communiqué du porte-parole du gouvernement. Pour sa part, Mohamed El Boutahri, a été nommé directeur de l’Agence urbaine de Khénifra, ajoute la même source.

Au niveau du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Communication), Abdellatif Bensfia, a été nommé directeur de l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC).