Confidentiel : Nouvelle réduction des prix des médicaments

Une commission spéciale, composée des représentants de la chefferie du gouvernement et des départements de la Santé, des Finances et du Budget, a été mise en place pour mener à bien ce chantier, nous confie une source proche du dossier. Selon cette dernière, ces baisses seront réalisées grâce notamment à la réduction des taxes à l’import. Une longue liste de médicaments est concernée par ces baisses, «Le maximum des médicaments importés», poursuit notre source. Rappelons que la Loi de finances 2023 a prévu l’exonération du droit d’importation pour certains médicaments et produits pharmaceutiques, destinés notamment aux affections de longue durée dont l’acquisition occasionne des frais importants. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement des stratégies nationales en matière de promotion de l’industrie pharmaceutique et de la facilitation de l’accès aux médicaments.