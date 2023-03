Commissions: BAM continue de mobiliser les banques

Ces dernières années, plusieurs efforts ont été déployés pour garantir une plus grande transparence entre les établissements bancaires et leurs clients. Dernier en date, un comparateur des tarifs d’une soixantaine d’opérations.

Bonne nouvelle: Bank Al-Maghrib continue d’élargir sa gamme de services, visant à favoriser les clients et à leur offrir davantage de transparence dans leur relation avec leurs banques. La banque centrale a déjà plusieurs réalisations à son actif. Elle a d’abord obligé les banques à afficher les conditions appliquées aux opérations bancaires à l’intérieur des agences bancaires. Puis elle a introduit des exigences liées à la transmission des relevés bancaires aux clients, à l’envoi du récapitulatif des commissions prélevées… Autant de réalisations qui sont le fruit d’efforts de négociations permanentes avec les banques.

Ce sont actuellement pas moins de 22 services bancaires qui sont proposés gratuitement à la clientèle, tels que l’ouverture du compte, la délivrance du chéquier, du livret d’épargne et de l’attestation de relevé d’identité bancaire, le versement espèces, la clôture de compte, l’opposition pour perte ou vol de chèque…

Au-delà des exigences de BAM, certaines banques, dans un esprit de concurrence et de bataille pour gagner, ou du moins pour préserver leur part de marché, ont décidé de leur propre initiative d’offrir la gratuité sur tel ou tel service. C’est le cas de BOA qui s’est distinguée sur le marché marocain par la suppression des commissions appliquées sur les transactions effectuées par ses clients payant par carte sur des sites d’e-commerce internationaux et réglant leurs achats par TPE, durant leur séjour à l’étranger. Ces efforts au bénéfice des clients sont certes louables. Mais il n’en demeure pas moins que les prix des services bancaires s’inscrivent sur une tendance haussière. D’ailleurs, le rapport annuel sur les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement au titre de l’exercice 2021 indique que l’Indice des prix des services bancaires (IPSB) a augmenté de deux points par rapport à 2020, pour se situer à 128,35. Cet indice est calculé sur la base d’un panier composé de différents services, comme le package de produits, la tenue de compte, la carte bancaire, le retrait par chèque, le prélèvement automatique…

Cette hausse est imputable à la progression des frais de tenue de compte et de ceux liés à la carte bancaire. Ce constat est valable durant toute la période 2011-2021 où ces deux services combinés à l’offre Package ont connu un renchérissement d’une année à l’autre.

C’est un peu comme si les banques compensaient le manque à gagner sur les commissions liées à la gratuité de certains services par l’augmentation des prix des autres. Pour corroborer cela, le rapport informe que ces trois services réunis génèrent 82% des commissions totales.

Frais de tenue de compte en DH

Lorsqu’un client ouvre un compte bancaire, l’un des critères déterminants pour son choix est de trouver la banque proposant les frais les plus bas pour la gestion quotidienne de son compte. Des écarts d’une trentaine de dirhams existent entre la banque la moins chère et la plus onéreuse.

A ce titre, Al Barid Bank est celle qui propose les prix les plus bas, soit 36 DH/ trimestre. Elle est suivie par la Banque Populaire avec 46,2 DH. Suivent le CIH et le CAM qui facturent à leur clientèle ce service à 49,5 DH/trimestre. Il est de 55DH chez CFG et 59,4 DH chez Attijariwafa bank, contre 71,5 DH chez BOA, BMCI, CDM et SGMA.

Relevés de compte

Les relevés de compte sont parmi les documents les plus réclamés, que ce soit pour une demande de Visa ou pour un achat à crédit (électroménager, téléphone…), ou juste pour garder un historique de ses différentes opérations. Hormis Al Barid Bank qui facture ce service à partir de 7,7 DH/opération, la plupart des autres banques proposent ce service à 11 DH/opération. La banque qui sort du lot, de par les prix qu’elle pratique pour cette prestation, est la SGMA, qui l’affiche à 16,5 DH/opération. A distance, ce service est indisponible chez toutes les banques, exception faite de la BMCI où il est gratuit et de CDG Capital où il est proposé à 11 DH.

Paiement sur internet

Si les banques ne retirent aucune commission sur les transactions effectuées sur internet à partir des sites nationaux, elles facturent ces opérations lors des achats sur les sites internationaux. Alors que la SGMA prélève 2,5% du montant de l’opération, CDM en défalque 2,2%, la BCP 2%, la BMCI 1,85% et CFG 1,32%. En revanche, ce service est gratuit chez CIH, BOA, Attijariwafa bank et CAM. C’est qu’elles ont bien compris la nécessité de cet avantage comparatif, à l’ère de la prolifération de la digitalisation.

Paiement factures et vignette

S’il y a un tarif uniformisé entre les banques, c’est bien celui du paiement de la vignette. Les banques retiennent une commission de 5,5 DH/opération pour ce service.

Il n’est toutefois pas disponible chez CFG, CDG Capital et Arab bank. En revanche, le paiement des factures d’eau et d’électricité est offert gratuitement par la plupart des banques du secteur, à savoir: la SGMA, le CDM, la BCP, BOA, ATW et CAM. Les autres banques prélèvent une commission de 2,75 DH/opération, auprès de BMCI, et 3,6 DH chez CIH.

Comparateur, dis-moi quelle banque choisir !

BAM a récemment fait une avancée significative avec le GPBM en lançant un comparateur des tarifs bancaires. Plus de 60 opérations et services bancaires sont sujets à comparaison entre les douze banques du secteur. L’outil fournit également les dates de valeur des huit opérations bancaires les plus utilisées. Il faut dire que la banque centrale poursuit ses efforts pour simplifier les opérations bancaires des clients. L’outil est surtout utile pour bien choisir sa banque, dès l’ouverture de son compte bancaire. Ce qui est attendu actuellement, c’est le virement instantané et interopérable dont le lancement était prévu en 2022. Précisons qu’il est déjà opérationnel entre deux clients d’une même banque. L’enjeu est de permettre cette instantanéité entre deux clients de deux banques différentes.