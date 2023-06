Collège Royal de l’Enseignement Militaire Supérieur: un programme avancé pour l’année prochaine

Conformément aux Hautes Instructions du Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, il a été procédé à l’élaboration d’un programme avancé d’enseignement pour l’année prochaine pour être en adéquation avec l’évolution du contexte stratégique et opérationnel, a affirmé, jeudi à Kénitra, le Directeur du Collège Royal de l’Enseignement Militaire Supérieur (CREMS).

Dans une allocution prononcée à l’occasion de la cérémonie de sortie de la 23ème promotion du Cours Supérieur de Défense et de la 57ème promotion du Cours Etat-Major, présidée par le Prince Héritier Moulay El Hassan, le directeur du CREMS a précisé qu’il sera procédé au renforcement du Cours Supérieur de Défense à travers des opérations pluridisciplinaires en vue de faire face aux nouvelles menaces et de relever les défis liés aux technologies émergentes, outre l’étude des mécanismes de coopération militaire avec l’OTAN et l’Union africaine.

Il s’agit aussi d’étoffer le Cours avec de nouveaux modules relatifs au développement de l’esprit d’analyse et de la réflexion stratégique, avec un accent particulier mis sur le leadership dans sa dimension stratégique, a-t-il ajouté.

Concernant le Cours Etat-Major, a poursuivi le directeur du CREMS, il sera également procédé à la consolidation des piliers de la formation opérationnelle au profit des différentes composantes des forces armées dans leur volet tactique afin d’être constamment en phase avec les mutations que connaissent les champs de bataille et de répondre aux besoins des centres opérationnels en termes de compétences.

A cette occasion, le Général de Brigade, Directeur du CREMS, a salué la décision royale relative à la création d’un Centre Royal des Études et Recherches de Défense relevant du Collège, auquel le Roi Mohammed VI a confié la mission de contribuer à la consécration de l’approche stratégique dans le traitement des problématiques et enjeux du système de défense et de sécurité, dans ses dimensions globales, et de créer un espace des compétences analytiques, civiles et militaires.

Le Directeur du CREMS a, par ailleurs, présenté devant le Prince Héritier Moulay El Hassan le bilan annuel des activités du Collège Royal, se félicitant des bons résultats enregistrés avec un taux de réussite de 100% au titre de l’année 2022-2023.

La 23ème promotion du Cours Supérieur de Défense et la 57ème promotion du Cours Etat-Major comptent 285 lauréats, dont 56 Officiers originaires de 24 pays frères et amis du Royaume à savoir : le Royaume d’Arabie Saoudite, le Royaume d’Espagne, l’État des Émirats Arabes Unis, l’État du Qatar, et les Républiques d’Angola, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, de la Côte d’Ivoire, de Djibouti, de l’Egypte, de l’Ethiopie, du Gabon, de la Guinée Conakry, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, de la RD-Congo, du Sénégal, de la Tanzanie, du Togo et du Tchad.