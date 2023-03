CNSS : Remise totale des majorations de retard et des frais de recouvrement pour les “Travailleurs non salariés”

Les “Travailleurs non salariés” peuvent, à partir du 21/02/2023, bénéficier d’une remise totale des majorations de retard et frais de recouvrement relatifs à leurs créances jusqu’au 30/06/2023, a annoncé la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Dans un communiqué, la CNSS porte à la connaissance de “tous les professionnels, les travailleurs indépendants et les personnes non salariées exerçant une activité libérale, désignées ci-après Travailleurs non salariés, qu’ils peuvent, à partir du 21/02/2023, bénéficier, en application de la décision ministérielle n°03/2023, d’une remise totale des majorations de retard et frais de recouvrement relatifs à leurs créances jusqu’au 30/06/2023”.

Pour bénéficier de cette mesure, les travailleurs non salariés doivent régulariser le montant de la créance principale, soit de façon intégrale, ou à travers un arrangement de facilités de paiement pouvant aller jusqu’à 24 mois.

Le paiement intégral de la créance en principal est effectué via le lien électronique dédié aux travailleurs non salariés : https://www.cnss.ma/bpc-payement/assure/tns/ ou à travers les points de proximité, rappelle-t-on.

En ce qui concerne le paiement de la créance en principal dans le cadre d’un arrangement de facilités de paiement, la CNSS a mis en place un service électronique dédié à travers le portail MACNSS, accessible via le lien suivant : https://macnss.ma/remise-tns.

Par ailleurs, la CNSS a mis à la disposition des Travailleurs non salariés, sur son site officiel et ses pages sur les réseaux sociaux, une vidéo tutoriel et un guide expliquant de manière simple les démarches à entreprendre au niveau du portail.