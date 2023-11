Climat des affaires : Le Maroc a entrepris d’importantes réformes

«Le Royaume a adopté et mis en œuvre un certain nombre de programmes et stratégies, notamment dans le domaine de la transparence des politiques économiques, de l’amélioration du climat des affaires et de la réforme du régime de change (Passage vers un régime de change plus flexible)”, a relevé Nadia Fettah lors de la 46ème Conférence de l’Association Interarabe des Cambistes (AIC) qui se tient à Marrakech du 16 au 19 novembre.

Dans ce cadre, elle a souligné que le Royaume, jouit d’une position distinguée aux niveaux économique mondial et régional, et «l’accueil par le Royaume de cet événement renforce sa position en tant que hub d’investissement distingué, notamment vers l’Afrique» ajoute la ministre.

«Le Maroc jouit aussi de la stabilité politique, l’inclusion financière et l’efficience et l’efficacité des systèmes de gouvernance, de lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme», a-t-elle ajouté, mettant l’accent sur le rôle du Maroc en tant que lien vital entre les différentes régions économiques et son engagement à favoriser des partenariats économiques solides.

Dans ce sillage, Mme Fettah a fait remarquer que cette conférence se déroule dans un contexte mondial caractérisé par des transformations importantes des marchés financiers mondiaux dues notamment aux taux d’intérêt élevés, aux changements géopolitiques et à une crise multifacette, soulignant l’engagement du Maroc à promouvoir l’innovation afin de fédérer les efforts pour faire face à cette situation.

Organisée par l’Association Marocaine des Salles de Marchés (AMSM), sous le thème «Comment Surmonter les Défis du Marché et Bâtir une Économie Durable et Résiliente grâce à la Technologie», cet évènement rassemble 400 experts des marchés financiers à l’échelle mondiale, couvrant divers domaines tels que les marchés de capitaux, la gestion d’actifs, la banque d’investissement, la gestion des risques, les fournisseurs de données et les éditeurs de logiciels spécialisés.

A rappeler que l’Association Interarabe des Cambistes (ICA) joue un rôle actif dans les marchés de capitaux notamment sur les sujets ayant trait aux produits de change, taux d’intérêt, actions, matières premières et divers autres actifs. De son côté, l’AMSM occupe une position centrale dans la promotion des activités des marchés de capitaux au Maroc.

Mettant l’accent sur l’amélioration de l’efficacité du marché, l’accroissement de la transparence et l’extension de la portée internationale, cette association réunit les acteurs du marché pour promouvoir l’expertise partagée, coordonner des stratégies communes et défendre la place du marché marocain sur la scène mondiale.