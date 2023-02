Cinéma : Le FICAM fait son retour à Meknès

Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par la Fondation Aïcha en partenariat avec l’Institut français de Meknès cette édition consacre un focus à l’animation tchèque et à ses grands maîtres avec la volonté continue de l’équipe du FICAM de « mettre à l’honneur les grandes écoles d’animation mondiales, développant ainsi la dimension éducative et cinéphilique du festival », indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le FICAM rayonnera, comme chaque année depuis 2004, sur 11 villes du Royaume qui accueilleront des invités de prestige, dont Michel Ocelot, grand nom de l’animation internationale avec son dernier film « Le Pharaon, le sauvage et la princesse », ainsi que d’autres sommités, tel que Kristof Serrand qui donnera la Leçon de Cinéma de cette édition.

Le FICAM confirme ainsi d’année en année son positionnement au rang des plus grands festivals d’animation et son ambition de contribuer grandement au développement du cinéma d’animation au Maroc et en Afrique, mettant en œuvre tous les moyens nécessaires pour y contribuer, précisent les organisateurs.