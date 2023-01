Chikaya.ma : 83% des plaintes traitées

Le portail national des réclamations (Chikaya.ma) a, jusqu’à présent, récolté plus de 1,2 million de plaintes, dont 83% ont déjà été traitées, a indiqué, lundi à Rabat, la ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la réforme administrative, Ghita Mezzour.

Le ministère a œuvré à l’accompagnement de tous les secteurs ministériels à travers les formations afin de leur permettre de traiter les plaintes déposées par les citoyens sur le portail, a assuré Mezzour, en réponse à une question orale sur « le sort du développement de l’administration numérique », posée par le groupe socialiste.

Depuis novembre 2021, de nombreux accords ont été signés avec diverses entreprises en vertu desquels plus de 15.800 emplois directs seront créés, notamment dans le domaine de l’offshoring (la délocalisation), avec des investissements estimés à 1,10 milliard de dirhams, a également indiqué la ministre en réponse à une autre question sur « l’encouragement et l’attractivité des investissements dans le secteur numérique », posée par le groupe Authenticité et modernité.

Ces postes d’emploi concerneront les différentes régions du Royaume, notamment Souss-Massa, Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Fès-Meknès, a poursuivi Ghita Mezzour, saluant la position du Maroc, l’un des trois pays africains les plus avancés dans le domaine de l’offshoring qui emploie 120 000 personnes, en majorité des jeunes.