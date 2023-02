Ce qu’il faut savoir sur le nouveau magasin «IKEA Cabo»

Après Zenata à Casablanca, IKEA, l’enseigne internationale et leader des solutions d’ameublement et de décoration, met le cap sur la région Nord, en inaugurant son deuxième grand magasin au Maroc.

En cette matinée nuageuse et pluvieuse du mardi 14 février, au sein de la zone commerciale développée par Tanger Med Zones (TMZ), sur la route entre Tétouan et Mdiq, à proximité de Cabo Negro, nombreuses sont les personnalités venues célébrer l’inauguration officielle du deuxième grand magasin au Maroc de l’enseigne suédoise, IKEA Cabo. En présence de plusieurs invités de marque, notamment le wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, le président du Groupe Tanger Med, Fouad Brini, et le président du Conseil régional, Omar Moro, le directeur général de IKEA Maroc, Koweït et Jordanie, et PDG de SYH Morocco, Marino Maganto, a coupé le ruban sous les flashs des photographes, marquant l’ouverture officielle du magasin.

Invités à une visite guidée du magasin, les participants ont arpenté les différentes allées pour découvrir les nouveaux espaces d’exposition, de planification et de restauration. IKEA y présente une nouvelle gamme de produits, adaptés à toutes les pièces de la maison (chambre, salon, cuisine, salle de bain, etc.) ainsi qu’à l’extérieur de la maison (jardin, terrasse ou balcon), avec des prix abordables et des idées de rangements élégantes.

Création de 500 emplois directs et 1.000 emplois indirects

S’étalant sur une superficie globale de plus de 18.000 m2, dont un espace commercial de plus de 16.400 m2, le nouvel IKEA Cabo dispose d’un showroom de 3.550 m2, d’un Market Hall de 4.184 m2 et du premier restaurant avec terrasse de IKEA au Maroc, pouvant accueillir jusqu’à 230 personnes. Privilégiant le plus possible un éclairage naturel au sein du magasin, IKEA Cabo offrira également un espace extérieur unique dans l’univers IKEA à l’international et au Maroc : il s’agit d’une verrière d’une superficie de 500 m2, abritant la gamme de mobilier d’extérieur. Cet espace d’exposition inédit sera mis en place tout au long de l’année.

Nécessitant un investissement de 400 millions de dirhams, le magasin IKEA Cabo a permis la création de 500 emplois directs et 1.000 emplois indirects. La marque a investi dans la valorisation des compétences locales, avec 90% de collaborateurs originaires de la région.

Marino Maganto a saisi l’opportunité pour remercier l’ensemble des partenaires institutionnels de la région pour leur soutien continu tout au long du processus d’étude et de déploiement du nouveau magasin. «Je crois que c’est le meilleur et le plus beau magasin IKEA à ce jour et je suis convaincu que ce magasin fera la fierté des habitants de la région», a-t-il déclaré, mettant l’accent sur la démarche approfondie d’étude et de planification, entreprise en amont de l’ouverture, à travers plus de soixante rencontres et visites de foyers de la région, afin de mieux comprendre les motivations des futurs clients, les défis de leur vie quotidienne à la maison, et leurs aspirations à une vie meilleure dans le futur.

«Nous sommes fiers de présenter aujourd’hui une expérience IKEA que nous espérons passionnante et pertinente pour tous. Nous souhaitons que nos visiteurs se sentent chez eux et trouvent l’inspiration avec des solutions d’ameublement adaptées à leurs besoins, à leurs rêves et à leur budget», a-t-il poursuivi.

S’exprimant à cette occasion, le directeur général de TMZ, Jaafar Mrhardy, a mis l’accent sur l’importance de l’implantation du magasin au sein de la plateforme d’activités de Tanger Med, soulignant que cette nouvelle zone, développée et promue par TMZ, s’étend sur une superficie de 70 ha, dont une 1re tranche de 30 ha est déjà livrée.

«Cette inauguration vient compléter la dynamique impulsée par TMZ dans la région de Tétouan, à travers différents projets structurants de zones d’activité : Tétouan Shore, Tétouan Park, la Zone d’activité économique (ZAE) de Fnideq, et aujourd’hui cette nouvelle zone commerciale de Cabo Negro, mais également des initiatives innovantes, telles que le 1337 MED et le Lycée Méditerranéen», a-t-il relevé.

Le responsable a fait savoir que TMZ, à travers ce nouveau projet, vient confirmer son implication constante dans le développement de la région de Tétouan, forte de ses atouts et perspectives prometteuses, notant qu’à ce jour un montant de 1,23 MMDH a été investi par TMZ dans ces projets, dont 700 MDH sur les 3 dernières années, et généré plus de 3.000 emplois avec 1,18 MMDH d’investissements privés. «Cette offre à la fois plurielle et cohérente a permis d’adresser plusieurs secteurs : industries légères, industries manufacturières, textile, IT/offshoring, logistique et aujourd’hui le commerce», a-t-il ajouté.

Des ouvertures prévues dans d’autres villes marocaines

Dans une déclaration à La Vie Eco, le directeur du magasin, Chakir Berrada, a rappelé que IKEA est une marque qui a commencé ses activités en 1943 avec Ingvar Kamprad. «Aujourd’hui, nous avons environ 466 magasins dans 62 pays dans le monde. Au Maroc, IKEA emploie près de 800 personnes. Nous avons des milliers de fournisseurs dans le monde entier. Nos articles sont fabriqués notamment en Europe, en Asie et en Afrique», a-t-il précisé. Selon ce responsable, l’enseigne a connu une expansion dans son chiffre d’affaires ainsi que dans le volume de vente de produits. Pour élargir son business, IKEA a un plan très ambitieux et compte ouvrir prochainement d’autres magasins dans différentes villes du Maroc. Et d’ajouter : «La région du Nord connait un développement important. Ce projet créera sans nul doute un dynamisme commercial dans la région».

Chakir Berrada, qui a rejoint l’équipe logistique de IKEA en 2015 et qui a connu une évolution professionnelle remarquable au sein de l’entreprise lui permettant de devenir le premier directeur de magasin formé en interne au Maroc, indique par ailleurs que «le recrutement est essentiel dans notre stratégie d’implantation». «Dans un souci d’impact local positif, nous avons engagé une démarche participative en nouant des partenariats institutionnels avec les autorités locales, les universités, les écoles et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), l’objectif étant de bénéficier de l’appui de ces organismes, afin de constituer une équipe de collaborateurs à la fois la plus performante et la plus locale possible». Le responsable affirme également que IKEA s’engage dans une voie d’écoresponsabilité et de durabilité en minimisant son empreinte carbone et en réduisant sa consommation d’énergie, notamment par l’utilisation d’éclairage LED et la création de zones de recyclage dédiées. Dans son parking de 379 places, IKEA Cabo proposera également quatre bornes de recharge pour les véhicules électriques. Le nouveau magasin est par ailleurs entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.