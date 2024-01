Cannabis : 45 MDH pour la création d’une zone d’activités économiques à Issaguen

Une enveloppe budgétaire d’environ 45 millions de dirhams (MDH) a été allouée à la création d’une zone économique dédiée aux activités de transformation de cannabis à la commune d’Issaguen, relevant de la province d’Al Hoceima.

Piloté par l’Agence régionale d’exécution des projets (AREP), relevant de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, sous la supervision de la province d’Al Hoceima, ce projet a pour objectif d’aménager une zone d’activités économiques sur une superficie de 10 Ha, qui sera dédiée aux activités porteuses liées à la transformation et à la valorisation du cannabis, pour en tirer des produits destinés aux usages médical, cosmétique et industriel.

Ce projet fait l’objet d’une convention multipartite entre le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (20 MDH), le Conseil provinciale d’Al Hoceima (10 MDH), le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts (5 MDH), du ministère de l’Industrie et du commerce (5 MDH) et de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC) (5 MDH).

Cette enveloppe couvrira les coûts liés aux études techniques, ainsi qu’aux travaux d’aménagement et de réalisation de cette zone économique, qui sera subdivisée en deux tranches (5 Ha chacune).

Il est à noter que l’ANRAC a délivré, jusqu’à fin novembre 2023, un total de 430 autorisations au profit des agriculteurs pour l’activité de culture et de production de cannabis, sur une superficie de 277 Ha, en faveur de 32 coopératives de production regroupant 416 agriculteurs.

La production de cannabis enregistrée en 2023 au niveau des trois provinces réglementées s’élève à 294 tonnes, avec un rendement moyen variant de 10 à 27 Qx/Ha.

L’agence a également octroyé 179 autorisations pour des activités de transformation, dont 47 à des fins industrielles, 7 à des fins médicales, 51 à des fins de commercialisation, 54 à des fins d’exportation, 17 à des fins d’importation de semences et 3 à des fins de transport.