Bourita dénonce le «harcèlement et les attaques médiatiques multiples» qui ciblent le partenariat Maroc-UE

Le partenariat entre le Maroc et l’Union européenne est attaqué par ceux qui sont dérangés par un Maroc qui se libère et renforce son protagonisme, a déclaré, jeudi, le ministre marocain des Affaires étrangères.

Le «harcèlement et les attaques médiatiques multiples» qui ciblent le partenariat Maroc-UE «émanent de personnes et de structures dérangées par ce Maroc qui se libère, ce Maroc qui renforce son protagonisme, ce Maroc qui se projette sans complexe dans son environnement géopolitique africain et arabe », a indiqué Nasser Bourita lors d’un point de presse conjoint à l’issue de ses entretiens avec le Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell.

Ces attaques au sein des institutions européennes sont orientées et sont le résultat de calculs et d’une volonté de nuire au partenariat Maroc-UE, a-t-il précisé.

Le partenariat Maroc-UE fait face à un harcèlement juridique continu et à des attaques médiatiques répétées, a souligné le ministre, notant que le partenariat entre Rabat et Bruxelles doit être immunisé et protégé.

Le Maroc défendra ce partenariat et compte sur ses partenaires pour le défendre, a-t-il affirmé, ajoutant qu’il s’agit d’un partenariat de valeurs partagées, et c’est dans ce cadre que le Royaume continuera à travailler avec l’Union européenne.

De son côté, Josep Borrell a salué le «rôle important» du Maroc en matière de paix et de stabilité dans la région, notamment en Libye. Le chef de la diplomatie européenne, en visite officielle de deux jours au Maroc, a par ailleurs annoncé le lancement de nouvelles initiatives visant à renforcer davantage le partenariat Maroc-UE, citant plus particulièrement dans ce cadre le dialogue de haut niveau en matière de sécurité qui se tiendra prochainement à Rabat.