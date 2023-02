Automobilistes, souriez ! Les radars «intelligents» vous observent

Pour lutter plus efficacement contre l’insécurité routière et développer des comportements responsables des usagers de la route, les autorités s’emploient depuis quelques années à muscler le dispositif de contrôle et de verbalisation. Pour cela, elles ont misé gros sur les radars. Et pas n’importe lesquels! On parle ici de radars «intelligents», et les automobilistes n’ont qu’à bien se tenir. Le plan national de contrôle routier pour la période 2022-2024, initié par la Narsa, a en effet fait la part belle à ces équipements de plus en plus sophistiqués, avec le lancement officiel, en janvier 2022, de l’opération «Radars fixes». Cette opération a consisté en l’installation de 552 radars de nouvelle génération dans les différentes régions du Royaume, et notamment sur les axes routiers réputés les plus accidentogènes du pays.

Une totalité d’environ 700 radars fixes

Ces appareils «made in Germany» acquis par le ministère des Transports et de la logistique, après plusieurs appels d’offres infructueux durant la décennie 2010, pour un montant de 278,5 MDH, sont venus s’ajouter à une flotte déjà installée de 140 appareils, portant le total des radars fixes installés dans les 12 régions du Royaume à quelque 692 unités. L’Agence nationale de sécurité routière a commencé l’exploitation progressive des radars de cette génération depuis janvier 2022. Véritables agents de circulation électronique multifonctions, ces radars ont la particularité de pouvoir constater un grand nombre d’infractions et de ne pas laisser passer grand-chose. Il ne s’agit plus de ces radars manuels qu’on avait l’habitude de voir dans les mains des policiers ou gendarmes. Ainsi, en plus du traditionnel contrôle de l’excès de vitesse, ces appareils permettent aussi de constater les infractions de non-respect du feu rouge, de franchissement de la ligne continue, ou de circulation sur les voies interdites,… Ils peuvent même détecter un passager qui ne porte pas la ceinture.

Mieux encore, ces radars de nouvelle génération permettent de surveiller jusqu’à 24 véhicules en même temps, en plus de leur capacité à contrôler la vitesse moyenne des véhicules sur des tronçons qui peuvent s’étendre sur plusieurs kilomètres au niveau des autoroutes. Ils peuvent aussi distinguer les véhicules légers des poids lourds et identifier instantanément les plaques d’immatriculation.

Dans le détail, 204 radars de contrôle du respect du feu rouge et de la vitesse ont été installés au niveau des villes, 72 radars de contrôle de la vitesse moyenne ont été dédiés au réseau autoroutier, tandis que 276 radars de contrôle de la vitesse hors périmètres urbains ont été installés sur les routes nationales et régionales.

Par région, Casablanca-Settat est celle qui a reçu le plus grand nombre de ces radars, avec pas moins de 108 appareils. Elle est suivie par la région Marrakech-Safi (92 appareils) et de la région Rabat-Salé-Kénitra (69 appareils). A noter que les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab ont reçu, chacune, 10 de ces radars de nouvelle génération. Précision importante, les lieux d’installation de tous les radars fixes sur les routes du Royaume et en périmètre urbain sont parfaitement connus, puisque les emplacements exacts de ses appareils sont publiés au Bulletin officiel, via un arrêté du ministère des Transports et de la logistique.

Le traitement des infractions est, lui, entièrement digitalisé. Et ça, c’est une nouveauté qu’il faudrait saluer. Les données sont traitées au Centre national de traitement des infractions à Rabat, où des contrôleurs assermentés veillent à la détection des infractions, à la prise d’images et à l’identification du propriétaire du véhicule. Ce dernier est ensuite notifié par l’envoi de l’avis de la contravention via E-barkia et par SMS si la personne concernée est inscrite sur l’application mobile Infraction routière. L’acquittement de l’amende peut se faire également en ligne. En cas de contestation de l’infraction, il est possible de déposer une réclamation dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification. Si aucun paiement, déclaration ou réclamation n’est reçu dans les délais susmentionnés, le PV d’infraction est envoyé au tribunal pour poursuite.

Radars mobiles, véhicules, cyclomoteurs… en renfort

Pour muscler davantage le dispositif de contrôle, d’autres équipements sont déployés, comme les radars mobiles. Ainsi, en octobre 2022, la Gendarmerie royale a reçu 120 radars mobiles de dernière génération pour un coût de 9,1 MDH, lors d’une cérémonie officielle. Ces appareils ont un rayon d’action de plus de 1.000 mètres avec une vitesse maximale détectée de 250 km/h. Un lot de 36véhicules utilitaires, d’une valeur globale de 5,8 MDH, utilisés pour le déploiement des unités de radars mobiles, a également été distribué aux gendarmes. De son côté, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) s’est vu offrir, lors de la même cérémonie, 110 cyclomoteurs 750 CC et 20 cyclomoteurs 1.250 CC, en plus de 13 véhicules utilitaires pour un coût total de 25 MDH.

La remise de ces équipements aux services de circulation de la DGSN s’inscrit dans le cadre du projet de création d’unités mobiles de contrôle des infractions au Code de la route en milieu urbain. Ces unités ont pour objectif notamment d’améliorer les indicateurs de comportement des usagers de la route dans plusieurs villes comme Rabat, Témara, Salé, Kénitra, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech et Agadir.

Ces équipements permettront aussi de détecter les infractions au Code de la route commises en dehors des points de contrôle, et de lutter contre les comportements dangereux des usagers de la route en milieu urbain.

Consulter ses infractions en ligne

Vous souhaitez connaître vos éventuelles infractions ? Le nombre de points qu’il reste sur votre permis ? C’est désormais possible sur Internet. Rendez-vous sur la plateforme infractions routières.narsa.gov.ma, mise en ligne par Narsa en septembre 2022.

Elle permet à tous les citoyens marocains, les résidents étrangers au Maroc, ainsi qu’aux touristes étrangers conduisant un véhicule immatriculé au Maroc, une consultation simple et rapide des éventuelles infractions commises. Outre la consultation du solde de points du permis de conduire (pour les titulaires du permis de conduire marocain), la plateforme permet la visualisation de l’avis de la contravention, ainsi que la photo enregistrée par le radar, ou encore la consultation de l’état de l’infraction (amende payée ou non, PV transmis au tribunal, jugement prononcé ou pas). Le paiement en ligne des amendes relatives aux infractions enregistrées par les radars automatisés est également possible.

«Infractions routières» permet, par ailleurs, de consulter le guide des infractions routières, ainsi que le nombre de points à retirer du permis de conduire selon la nature de l’infraction.