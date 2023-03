Automobile : Le marché du neuf en baisse de 10,56 % à fin février

Après une année 2022 dans le rouge, les ventes de voitures neuves au Maroc ont démarré 2023 sur le même trend baissier. Selon l’Aivam, le nombre de nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) s’est élevé à 21.282 unités après les deux premiers mois de cette année, en repli de 7,77%. Pour le segment des véhicules utilitaires légers (VUL), les ventes se limitent à 1.915 unités durant la même période,& en baisse de -33,07%, précise l’AIVAM.

Pour le seul mois de février 2023, les ventes, tous segments confondus, ont atteint 11.864 unités. C’est 12,10% de moins que les ventes réalisées durant le mois de février 2022.

Par marque, Dacia domine toujours le segment des VP, avec une part de marché de 22,97%, soit 4.888 unités écoulées à fin février 2023. Sa cousine, Renault, est deuxième, avec un total de 3.615 ventes (16,99% de PDM). Hyundai ferme le podium, la marque coréenne ayant écoulé 3.009 voitures neuves en 2 mois (14,14% de PDM).

Pour ce qui est du segment VUL, Renault a écoulé 369 unités (19,27% de part de marché), devant DFSK qui a vendu 335 véhicules (17,49% de part de marché) et Fiat avec 267 unités (13,94% de part de marché).

Côté premium, Audi a vendu 588 unités, soit une part de marché de 2,76%, devant Mercedes (504 unités et une part de 2,37%) et BMW (414 véhicules et une part de 1,95%).