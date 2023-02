Alerte météo : Vague de froid de vendredi à lundi dans plusieurs provinces du Royaume

Un temps froid avec des températures minimales entre -7 et -3°C et des maximales entre 7 et 19°C est prévu de vendredi à lundi prochains dans plusieurs provinces du Royaume.

Selon un bulletin de la Direction générale de la météorologie (DGM) de niveau de vigilance orange, des températures minimales entre -7 et -3°C et des maximales entre 7 et 14 °C sont prévues dans les provinces de Midelt, Ifrane, Al Haouz, Boulmane, Sefrou, Azilal, Khenifra, Beni Mellal, Taza, Jerada, Tinghir et Figuig.

Des températures minimales variant entre -3 et 2°C et maximales entre 14 et 19°C sont par ailleurs prévues dans les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Guercif, Oujda-Angad, Taourirt, Driouch, Taounate, El Hajeb, Moulay Yacoub, Fquih Ben Salah, Khouribga, Chichaoua, El Kelaa des Sraghna, Ouarzazate, Zagora, Errachidia, Tata et Taroudant, selon la même source.