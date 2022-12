Al Akhawayn et Capgemini, partenaires au service de l’employabilité

Le Président de l’Université Al Akhawayn a affirmé lors de la cérémonie de signature tenue la semaine dernière, que « l’université réitère son engagement et poursuit ses actions en matière de formation, de recherche et de d’innovation afin de consolider des relations privilégiées avec le secteur privé et de trouver des solutions innovantes à même d’améliorer l’employabilité au Maroc ».

Al Akhawayn a déjà signé, cette année, plusieurs conventions stratégiques avec des partenaires nationaux et multinationaux afin de booster l’employabilité de ses étudiants et lauréats via des concepts innovants garantissant des expériences transformationnelles uniques et visant un impact direct sur l’économie et sur le marché du travail au Maroc et à l’international.

« Al Akhawayn et Capgemini conjugueront ainsi leurs efforts pour la réalisation de plusieurs projets en phase avec les tendances et les besoins du marché de travail » a ajouté Amine Bensaïd. A noter que Capgemini est un acteur majeur de la transformation numérique en France et l’un des plus grands employeurs technologiques au Maroc.

Les deux parties ont mis l’accent sur le rôle qu’elles peuvent jouer conjointement, notamment en faveur de la formation de ressources humaines qualifiées, de la recherche-développement et de l’innovation, en réponse aux besoins du secteur public et des entreprises et en vue d’accompagner les projets structurants du Maroc.

Actuellement, plus de 20 lauréats d’Al Akhawayn travaillent chez Capgemini, qui lancera, en 2023, un nouveau programme d’alternance pour les seniors de l’AUI, ainsi que divers programmes innovants tels que ClimateFRESK et le Speed JOB Dating pour l’ensemble des étudiants de l’Université Al Akhawayn.