Akhannouch : Les programmes lancés par le gouvernement auront un impact positif sur l’emploi

Les activités non agricoles ont enregistré un taux de croissance de 3,6% en 2022, a souligné M. Akhannouch dans une allocution à l’ouverture des travaux du Conseil de gouvernement, notant que ce niveau est supérieur au taux de croissance moyen enregistré au cours de la période 2015-2019, qui s’est élevé à 3,1% par an.

M. Akhannouch a en outre relevé que les activités non agricoles ont contribué à la création de 188.000 emplois en 2022, un niveau qui, malgré le contexte difficile, est très proche de la moyenne de 190.000 emplois enregistrée au cours de la période 2015-2019.

Le Chef du gouvernement a relevé que grâce au dynamisme des activités non agricoles, et malgré la baisse de l’activité agricole, le taux de chômage est passé, selon les statistiques du Haut-Commissariat au Plan, de 12,3% en 2021 à 11,8% en 2022.

Il a indiqué qu' »avec la croissance continue des activités non agricoles et l’amélioration remarquable constatée au cours de l’année agricole en cours, nous nous attendons à ce que les politiques publiques adoptées par le gouvernement dans le domaine de l’emploi d’une part, et la reprise continue du secteur privé, d’autre part, permettront de promouvoir les opportunités d’emploi au cours de l’année 2023″.

Et de rappeler également la mise en place de programmes innovants afin d’améliorer l’employabilité, de renforcer les opportunités d’insertion professionnelle, et d’encourager l’initiative individuelle et privée, notamment les programmes « Awrach » et « Forsa », qui ont donné des résultats positifs au cours de la première année de leur mise en place et ont montré une grande participation des citoyens.

Le Chef du gouvernement s’attend également à ce que les différents chantiers de réforme entamés par le gouvernement, notamment le lancement effectif de la mise en œuvre de la charte de l’investissement, la réforme des centres régionaux d’investissement, la simplification des procédures et la réforme administrative, auront un impact positif sur le dynamisme du tissu économique national et la promotion des opportunités d’emploi, afin d’atteindre l’objectif de création d’un million d’opportunités durant ce mandat.