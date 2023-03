Akhannouch : la féminisation des hautes fonctions s’est élevée à 19% en 2022

Ouvrant la réunion du Conseil de gouvernement, qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, M. Akhannouch a souligné que le gouvernement accorde une grande importance à la nomination des femmes aux hautes fonctions.

Dans le même contexte, il a indiqué que les femmes marocaines ont réalisé un parcours honorable, sur la voie de la parité, suite aux importantes étapes franchises par le Royaume sur la voie de la consécration de l’égalité, la promotion des droits de la femme marocaine et la réalisation de son autonomisation économique, grâce aux hautes directives royales et l’adhésion effective de toutes les forces vives du pays.

M. Akhannouch a, par ailleurs, exprimé sa fierté de voir six femmes occuper des portefeuilles stratégiques, « ce qui reflète la volonté politique de la majorité gouvernementale à favoriser une participation effective et réelle de la femme ».

Il a souligné, dans ce cadre, que le gouvernement qui poursuit son action en faveur du soutien aux droits fondamentaux des femmes au sein des institutions, a créé, pour la première fois, le Comité national pour l’égalité des genres et la promotion de la femme qui tiendra la semaine prochaine sa première réunion, en vue d’examiner le plan gouvernemental pour l’égalité 2023-2026 et de s’arrêter sur les procédures et les mesures relatives au programme « Al Jisr pour l’autonomisation et le leadership ».

A travers ce Plan, a-t-il poursuivi, le gouvernement veille à l’adoption d’une approche intégrée pour l’autonomisation de la femme et la réalisation de l’égalité, par le biais des différentes politiques publiques, dont celles consacrées à l’emploi, en tant que l’un des engagements gouvernementaux phares.