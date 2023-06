Aïd Al-Adha : L’offre est de 7,8 millions de têtes, soit 40% de plus que la demande

L’offre nationale globale en animaux destinés à l’Aïd Al-Adha de l’année 1444 (estimée à 7,8 millions de têtes) est suffisante et couvre largement la demande (5,6 millions de têtes), assure le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

“L’offre nationale globale en animaux destinés à l’Aïd est estimée à 7,8 millions de têtes, dont 6,3 millions d’ovins et 1,5 millions de caprins. Cette offre dépasse la demande qui est estimée à 5,6 millions de têtes dont 5,1 millions d’ovins et 500.000 têtes de caprins”, indique le ministère dans un communiqué.

A l’échelle nationale, 214.000 unités et fermes d’engraissement préparant les petits ruminants pour l’Aïd ont été enregistrées, ajoute la même source. Par ailleurs, depuis le début de l’opération d’identification, plus de 6,86 millions de têtes ovines et caprines destinées au sacrifice de l’Aïd ont été identifiées et marquées par la boucle Aïd Al-Adha.

Cette boucle, portant un numéro, assure la traçabilité des animaux depuis le producteur jusqu’au consommateur. Elle sert de support important pour le suivi sanitaire des animaux et en cas de toute réclamation jusqu’à l’abattage.