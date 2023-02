Accidents de la route : Les décès en baisse de 6,84% en 2022

Le nombre total des accidents corporels au cours de l’année 2022 s’est élevé à 113.740, soit une baisse de 1,53%, tandis que le nombre des blessures graves et légères a diminué de 5,22% et 1,07%, respectivement.

Le ratio des décès pour 100.000 véhicules est passé de 529 en 1971 à 75 en 2022. Concernant le coût des accidents de la route, il s’est élevé, en 2019, à environ 1,69% du PIB, soit 19,5 milliards de dirhams.

Ces chiffres provisoires ont été dévoilés, mardi, lors d’une rencontre sur «la sécurité routière et les services de la Narsa», organisée par la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement à la Chambre des représentants, en présence du ministre des Transports et de la logistique, Mohammed Abdeljalil.

Pour rappel, la stratégie nationale de sécurité routière pour la période 2017-2026 vise à réduire de 50% le taux de mortalité en 2026, soit moins de 1.900 morts.