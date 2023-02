Abdellatif Hammouchi reçoit le directeur du FBI à Rabat

Cette visite de travail est la deuxième du genre dans le cadre du programme d’action commun entre les deux parties, après une première visite effectuée par le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire aux États-Unis d’Amérique, en juin 2022, durant laquelle il a rencontré la directrice des services de renseignements américains, le président de l’Agence centrale du renseignement et le directeur du Bureau d’investigation fédéral, précise la même source.

«Cette nouvelle rencontre a été l’occasion pour les deux parties de passer en revue les relations de coopération bilatérale distinguées entre, d’une part, la Direction générale de la sûreté nationale et la Direction générale de la surveillance du territoire et, d’autre part, le Bureau d’investigation fédéral américain, et d’échanger au sujet des menaces émergentes et des défis sécuritaires se rapportant aux divers phénomènes liés à la criminalité transnationale», souligne-t-on.

Lors de ces entretiens, les deux parties ont procédé à l’examen des mécanismes à même de lutter contre le mouvement des combattants des organisations terroristes à travers les passages frontaliers, et de favoriser l’échange d’informations concernant ces combattants, outre la consolidation de la coopération opérationnelle en matière de lutte contre les menaces liées aux armes chimiques, biologiques et nucléaires, et l’élargissement du champ de collaboration bilatérale distinguée dans le domaine de la lutte antiterroriste pour englober la zone sahélo-saharienne.

Cette nouvelle visite témoigne du niveau de la coopération bilatérale avancée entre les services sécuritaires marocains et les agences chargées de l’application de la loi aux Etats Unis, dans le prolongement de la coopération stratégique profonde liant les deux pays dans plusieurs domaines, sur la base d’un engagement commun à renforcer et à développer cette coopération au service de la sécurité et de la stabilité régionale et internationale, ajoute la même source.