2023 : Une année pour espérer, motiver et fédérer

On peut tous le ressentir : il y a des raisons d’espérer et de croire en un avenir meilleur qui mériteraient d’être plus largement diffusées, afin d’inciter à l’action. Parce que le Maroc va beaucoup mieux que certains aimeraient nous le faire croire.

Etre optimiste, ce n’est pas synonyme de «voir tout en rose», quelle que soit la situation. Être optimiste, c’est un état d’esprit, une manière d’appréhender les choses, qui nous dispose à en voir les bons côtés, à avoir confiance en l’avenir. Être optimiste, c’est être adepte de l’adage selon lequel tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Enfin, être optimiste, c’est, à priori, vivre plus longtemps, dans la mesure où selon certaines études, le fait de voir la vie à travers un prisme positif réduirait de 10% les risques de maladies cardiovasculaires chez les personnes âgées de 50 à 79 ans. Alors oui, les mauvaises nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux et sur la Toile en général, à la véracité souvent douteuse, sont de nature à pousser le plus optimiste de nos congénères à se mettre sous antidépresseurs. Mais à bien y regarder, il y a des raisons d’espérer et de croire en un avenir meilleur, qui mériteraient d’être plus largement diffusées, afin d’inciter à l’action.

Parce que le Maroc va beaucoup mieux qu’on le croit ou que certains aimeraient nous le faire croire. N’en déplaise aux cassandres et aux oiseaux de mauvais augure, il y a plusieurs raisons de se réjouir et d’être optimiste. Tout d’abord, le Royaume a incontestablement surmonté les séquelles de la crise sanitaire qui a terrassé l’économie mondiale. Et tout de suite après, il a su faire face aux effets de la guerre en Ukraine auxquels s’est ajoutée la pire sécheresse qu’ait connue notre pays depuis plusieurs dizaines d’années. Comment ne pas reconnaître et se féliciter de ce degré de résilience face à ces obstacles qui se sont dressés sur notre chemin ?

Notre pays a su résister, se relever et continuer d’aller de l’avant. C’est ça le nouveau Maroc. Celui qui sait tirer parti même des pires situations, celui qui ne s’apitoie pas sur son sort, celui qui tire des enseignements des mauvaises expériences, qui se relève après être tombé, qui affronte les épreuves et qui fait face à son destin.

Voir le verre à moitié vide, c’est bien cela qui incite à prendre les bonnes décisions, à aller de l’avant, à motiver et fédérer les troupes.

Aujourd’hui, dans bien des secteurs, le Maroc a réalisé de grands pas en avant et, avec un retour à la normale sur le plan international, le Royaume trônera à coup sûr aux côtés des pays les plus émergents. On peut tous le ressentir, quelque chose est en train de se passer. Il n’y a qu’à voir la récente prestation des Lions de l’Atlas au Mondial du Qatar, qui nous a confirmé que les ambitions étaient auto-réalisatrices. C’est probablement ce qu’on appelle NIYA !

Recueil non exhaustif de plusieurs raisons pour (continuer à) croire en un avenir meilleur pour le Royaume….