12 milliards de dirhams de subventions publiques accordées aux associations en trois ans

Les subventions publiques accordées aux associations ont atteint 11,87 milliards de dirhams (MMDH) au titre des années 2019, 2020 et 2021, a indiqué, vendredi à Rabat, Mustapha Baitas, précisant que plus de 65.000 associations ont bénéficié de ce soutien.

Intervenant lors d’une réunion de communication organisée par le ministère, Baitas a souligné que les subventions accordées en 2019 à 26.468 associations ont totalisé plus de 3,9 MMDH, répartis entre le soutien financier et les aides en nature, dont le montant a dépassé 27 millions DH au profit de 20.960 associations.

En 2020, plus de 2,98 MMDH de subventions ont profité à 18.155 associations, dont plus de 14 millions en nature, a-t-il poursuivi, notant que ces subventions ont atteint environ 5 MMDH en 2021, répartis entre le soutien financier et les aides en nature (26 MDH) au profit de 20.960 associations.

S’agissant des accords de partenariat conclus entre l’État et les organisations de la société civile au cours de la même période, le ministre a indiqué que leur nombre a atteint 32.877. Il s’agit d’accords conclus dans le cadre du soutien direct aux associations et d’autres à travers le mécanisme d’appels d’offres.

Baitas a assuré que le partenariat entre l’État et les associations ne constitue pas uniquement un mécanisme encadrant les interventions des acteurs publics et civils ni un simple cadre juridique régissant l’aide financière aux associations, mais illustre une philosophie à part entière à même de consacrer des principes communs d’action fondés sur une approche participative visant à développer les capacités des différents acteurs et parties prenantes.

La promotion du partenariat avec les associations de la société civile passe par une politique publique efficiente à travers l’actualisation du cadre juridique de ce partenariat et la consécration d’une série de règles et de principes y afférents, tels que la publication préalable des programmes de partenariat avec les associations, ainsi que des appels d’offres relatifs aux projets d’associations sur le portail “Charaka”.