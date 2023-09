Private Equity : La BERD mise plus de 300 MDH dans le nouveau fonds Mediterrania Capital Partners

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) s’engage à hauteur de 30 millions d’euros dans Mediterrania Capital IV (MC IV), le nouveau fonds levé par Mediterrania Capital Partners, société de private equity présidée par Saâd Bendidi. MC IV vise à générer des plus-values à long terme à partir d’investissements en actions et assimilés dans des sociétés de taille moyenne en Égypte , au Maroc et en Tunisie .

«Grâce à cet investissement, la Banque vise à contribuer à la résilience des marchés financiers en soutenant le capital-investissement comme source de financement alternative en Afrique du Nord», souligne la BERD dans un communiqué.

Cet investissement fait suite à deux investissements antérieurs de la BERD dans les fonds de Mediterrania Capital : MC II et MC III. Au cours des 10 dernières années, ces deux fonds ont investi dans 15 petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire en Afrique, générant un chiffre d’affaires annuel cumulé de 1,5 milliard d’euros et employant plus de 22.000 personnes.

MC IV vise à investir jusqu’à 350 millions d’euros dans les entreprises africaines pour les aider à atteindre leur plein potentiel opérationnel et à générer des rendements financiers pour les investisseurs. Les fonds de Mediterrania Capital ciblent les entreprises de taille moyenne opérant dans des secteurs essentiels au développement, notamment l’éducation, les services financiers, la santé, les produits pharmaceutiques, la construction et les biens de consommation de base.

Pour rappel, le fonds MC IV a réalisé son premier investissement en mai dernier en entrant, avec un groupe d’investisseurs, au capital de Laprophan, l’une des principales sociétés pharmaceutiques au Maroc, pour 750 MDH.