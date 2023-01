Montres de luxe : Un placement à l’épreuve du temps

«Jamais vous ne posséderez complètement une Patek Philippe. Vous en serez juste le gardien pour les générations futures». Le slogan publicitaire indémodable de cette marque de montres de luxe n’a pas changé depuis 1996. Un slogan simple et un message limpide, moins vaniteux que celui du fameux publicitaire Jacques Séguéla sur l’importance de détenir une Rolex avant ses 50 ans. Les messages peuvent différer, mais le constat demeure le même : les montres de luxe entretiennent le rêve, séduisent…. et ne connaissent pas de crise.

Comme pour les collectionneurs d’œuvres d’art ou de voitures de collection, détenir une montre de luxe comme Patek Philippe, Rolex, Audemards Piguet, Richard Mille, ou encore Chopard, peut s’avérer un des placements refuge, qui prend de la valeur au fil du temps. Un investissement rentable qui attise les convoitises des fins connaisseurs de ce cercle fermé. Mais attention, tous les modèles ne sont pas forcément revalorisés. Tout dépendra de la technicité, de l’état de conservation, de la preuve d’authenticité. Mais aussi de la rareté et donc du nombre d’unités mises sur le marché, de la qualité des matériaux utilisés… et surtout de la légende et de l’histoire qu’une montre de luxe peut raconter et transmettre à travers aussi la complexité de ses composants.

Le marché des montres de luxe a toujours été dynamique de par le monde. Mais, depuis l’avènement de la crise sanitaire, il a connu un chamboulement : forte hausse de la demande, explosion des prix, indisponibilité de modèles, longs délais d’attente… Cette situation n’est pas le propre des marchés étrangers. Au Maroc, le secteur a évolué de manière similaire. «Jamais le marché marocain n’a connu un aussi fort engouement que pendant les deux années 2020 et 2021. Les maisons horlogères prenaient les commandes des clients et les mettaient sur la liste d’attente pendant plusieurs mois», commente un collectionneur.

Ce ressenti est confirmé par Lotfi Sefrioui, représentant officiel de la Maison Chopard au Maroc : «Suite au Covid, le Maroc a connu une demande importante pour les montres de luxe en général. Cependant, on peut distinguer un attrait plus significatif pour les montres de quelques maisons horlogères, telles que Patek Philippe et Audemars Piguet, en raison d’une faible production internationale, créant ainsi plus de demandes autour de leurs garde-temps».

Pour renforcer ce constat davantage, Jean-Daniel Pasche, président de la fédération de l’industrie horlogère suisse, nous lance: «Le Maroc est le deuxième marché d’Afrique pour l’horlogerie suisse, derrière l’Afrique du Sud et devant l’Egypte. En 2021, notre branche a exporté l’équivalent de 23,3 millions francs suisses (prix export). Les exportations continuent d’augmenter, puisque nous avons déjà exporté l’équivalent de 21,6 millions pour la période couvrant janvier à octobre 2022».

Un marché parallèle qui bouillonne

Cet intérêt de la part de tous les profils d’acheteurs (collectionneurs, passionnés ou simples amateurs) a poussé les maisons d’horlogerie à augmenter le prix des pièces de 10 à 15% depuis le Covid. Elles justifient cela par le renchérissement du prix de l’or, de l’acier et du diamant. Mais à côté du marché du neuf, existe tout un marché parallèle, au Maroc comme à l’étranger, légal, formel et légitime qui prend la forme de boutiques de revente de montres d’occasion ou de sites marchands. Sur ce marché, les prix ont atteint des niveaux faramineux, accompagnés d’une demande tout aussi forte. «Les prix appliqués sur le marché parallèle pouvaient afficher 3 à 4 fois plus que leur valeur à neuf», explique Sefrioui. Et c’est ce marché de seconde main justement qui dynamise l’horlogerie au Maroc, puisque «les boutiques franchisées ne font pas de reprises et ne vendent que des pièces neuves», atteste Sefrioui. Et d’assurer qu’aujourd’hui, la demande n’est plus aussi importante sur ce marché, qui revient peu à peu à la normale.

Tout à fait, rétorque un autre amateur de montres contacté. «Des bruits ont circulé sur l’éventualité de l’ouverture d’une nouvelle usine par Rolex, dont la production pourrait absorber toute cette demande latente. Un mouvement de panique s’est alors emparé de certaines personnes qui, voulant tirer profit de ce trend haussier qu’ont prises les montres depuis 2020, mais qui ont finalement préféré les garder bien au chaud». Ce qui, de facto, a calmé la spéculation et a contribué à faire diminuer les prix de quelque 30 à 40%. Mécaniquement, la demande s’est également repliée. D’ailleurs, Sefrioui assure qu’actuellement l’offre couvre la demande.

Argent ou plaisir… les deux

Il n’en reste pas moins que ce marché de seconde main continue d’animer les échanges. Même si les ardeurs se sont calmées, le rendement des montres demeure l’un des plus intéressants. La bourse, les produits de taux, les produits bancaires ou d’assurance tournent au ralenti en comparaison avec les plus-values potentielles de modèles prisés. A titre d’exemple, le modèle Daytona de la marque Rolex qui coûtait 108000 dirhams (prix magasin) ne descend pas à moins de 300 000 dirhams actuellement. Autre modèle : la Datejust41. «Une année après l’avoir achetée à 95 000 dirhams sur le marché de l’occasion, des revendeurs m’ont proposé un rachat à 180 000 dirhams», nous confie un «fou» des montres de luxe.

Patek Philippe n’échappe pas à la règle. La Nautilus a même atteint 1,5 million de dirhams et a fléchi aujourd’hui autour de 1,2 million, alors qu’elle était proposée initialement à 390 000 dans les vitrines. Autre exemple plus éloquent, mais cette fois-ci il concern e les montres qui ne sont à la portée que des plus riches que les riches eux-mêmes. Il ne s’agit d’autre que de la marque Richard Mille dont le prix de 1,5 million de dirhams est monté crescendo à 3 millions pour atteindre aujourd’hui

10 millions de dirhams.

Il faut dire aussi que des particuliers sont prêts à payer le prix fort, sur ce marché secondaire, pour disposer d’une montre immédiatement, plutôt que de subir le délai d’attente de plusieurs mois en s’adressant aux maisons d’horlogerie. Ce qui revient à dire aussi que les revendeurs du marché de l’occasion proposent des montres de luxe à la vente, avant même que celles-ci ne soient disponibles auprès des représentants officiels.

Bref, un monde d’opulence, mais aussi de rentabilité qui obéit à la seule règle de l’offre et de la demande. Devant cet état de fait, plusieurs personnes ont été séduites par ce placement. «Souhaitant profiter de cette croissance vertigineuse des prix, elles se sont rabattues sur d’autres marques, comme Cartier», fait remarquer un revendeur. Et elles n’ont pas tort, puisque ces marques ont connu le même essor. Une montre Cartier peut facilement coûter 90 000 dirhams alors que son prix ne dépassait pas les 60 000 DH.

Un monde pimpant où la copie est légion

Ce qui est encore plus étrange dans ce secteur, c’est que même les copies des montres ont connu des hausses. Le prix des imitations a grimpé de 1 000 dirhams au moins, en fonction des marques. Il n’y a qu’à faire un tour au niveau des sites de vente de marques qui se veulent «originales», des pages Instagram ou encore des boutiques de vente au centre-ville… et c’est ce faux auquel il faut être vigilant. Combien de personnes ont été arnaquées, croyant réaliser la bonne affaire ! Le tribunal regorge de dossiers de ce type. Jean-Daniel Dasche nous le confie : «Le Maroc souffre du phénomène de la contrefaçon horlogère suisse, comme pratiquement toutes les régions touristiques. Il arrive que nous organisions des opérations de saisies de copies de montres avec les autorités marocaines». Il prévient: «Il faut toutefois savoir qu’il existe des copies pour lesquelles il est très difficile pour le consommateur de faire la différence. Ces copies peuvent être vendues à des prix élevés, allant jusqu’à quelques milliers de dollars». Gare à vous !

Faire montre de prudence en trois conseils

1- Boutique officielle à privilégier

Le meilleur moyen d’éviter une arnaque est d’acheter une montre à l’état neuf auprès d’un détaillant officiel de la marque. «Chaque montre détient un numéro de série unique qui peut être retracé et authentifié par la maison horlogère. Seuls les représentants officiels des maisons peuvent s’assurer de l’authenticité de ces numéros de série», prévient Lotfi Sefrioui.

2- Deuxième main de confiance

Un revendeur peut aussi bien proposer du vrai que du faux, même en livrant un certificat de garantie. Il existe tellement de copies provenant de la Chine et de la Turquie qu’il est impossible de les détecter à vue d’œil. Il est impératif de demander une expertise technique auprès d’une maison d’horlogerie, parce que même le numéro de série peut être imité.

3- Matérialiser la transaction

Il vaut mieux que la transaction soit conclue à travers un document, signé et légalisé, dans lequel le revendeur atteste sur l’honneur que la marchandise est originale et authentique. Garder la traçabilité du paiement (carte bancaire, virement ou chèque) pourrait faciliter une action en justice en cas de vente de faux qui est punie selon l’article 540 du code pénal.