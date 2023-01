Logistique : Accord pour la prise de contrôle du groupe Timar par le français Clasquin

Le groupe familial Puech et le groupe Clasquin annoncent la signature d’un accord en vue de la prise de contrôle du groupe Timar, société marocaine spécialisée dans le transport et la logistique, cotée à la Bourse de Casablanca.

Les parties sont entrées en négociations exclusives pour l’acquisition par le groupe Clasquin des 63,57% du capital et des droits de vote de Timar SA détenus par les membres du groupe familial Puech, annonce un communiqué conjoint.

Cette acquisition serait suivie par une offre publique d’achat obligatoire sur le solde du capital de Timar, précise la même source.

Collaborant depuis plus de 30 ans sur leurs flux France-Maroc et notamment depuis le rachat de LCI par Clasquin en 2015, les deux groupes ont significativement accéléré leur développement et renforcé leurs relations d’affaires, indique-t-on.

L’opération projetée permettrait notamment au groupe Clasquin de bénéficier «de l’élargissement de l’offre de services aux marchés Europe/Maghreb au bénéfice des clients du nouvel ensemble», et «d’un positionnement et d’une marque forte au Maghreb venant renforcer la stratégie de développement du groupe sur la zone Euromed».

L’opération permettrait également au groupe français de bénéficier d’un réseau intégré de filiales opérationnelles en Afrique Sub-saharienne.

L’objectif sera de préserver l’identité du groupe Timar et de ses filiales et de lui permettre de se développer dans la durée. Olivier Puech continuerait d’assurer la direction générale de Timar avec ses équipes de management.

La réalisation de l’opération est soumise à l’autorisation préalable des autorités marocaines (Conseil de la Concurrence). Sous réserve des négociations en cours et de la levée des conditions suspensives, la réalisation de l’opération est envisagée au cours du premier semestre 2023.

TIMAR, groupe marocain coté à la bourse de Casablanca, présent en propre en Europe, au Maghreb et en Afrique de l’Ouest, conçoit depuis près de 40 ans des solutions innovantes dans les domaines du transport international, de la logistique et du transit de marchandises.

Créé en 1980, il réalise en 2021 plus de 540 millions de dirhams de chiffre d’affaires consolidé et un résultat net part du groupe de 12,3 millions de dirhams. Il se compose de 13 filiales réparties au Maroc, en France, au Portugal, en Espagne, en Tunisie, en Mauritanie, au Mali, au Sénégal et en Côte d’Ivoire et compte 450 collaborateurs.