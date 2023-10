ING déboutée dans une affaire de collecte de dons en faveur des victimes du séisme d’Al-Haouz

La Fondation Najiba a remporté une victoire juridique mardi. Le juge des référés d’Amsterdam ayant statué en sa faveur, rapporte le média néerlandais NL Times. La fondation avait récemment collecté des fonds pour les victimes du séisme au Maroc. Mais la banque ING avait avait formulé son intention de fermer le compte de la fondation à la fin du mois d’octobre en raison du non-respect des règles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La fondation a alors saisi la justice.

Mais le juge a rendu un avis en faveur de l’ONG. Selon lui, il n’y a aucune “indication que la fondation ne soit pas uniquement engagée dans des actions caritatives, qu’elle soit impliquée dans le blanchiment d’argent ou qu’elle présente un comportement à risque”. L’argument d’ING selon lequel les transactions via le Maroc sont risquées ne tient pas non plus, car “le Maroc n’est actuellement pas considéré comme un pays à haut risque”, a déclaré le juge. “La question se pose de savoir si ING n’impose pas des exigences excessives à la fondation dans ce contexte, étant donné qu’elle insiste constamment sur le risque accru, qui n’existe actuellement plus.”

Cependant, le tribunal a souligné que la fondation était devenue trop importante pour continuer à fonctionner exclusivement avec des bénévoles, compte tenu du grand nombre de dons. Le tribunal a estimé que la fondation devait professionnaliser ses opérations.

Plusieurs personnes, dont le comédien Najib Amhali, ont contribué à collecter des fonds pour le Maroc, rassemblant au moins 900 000 euros en seulement quelques jours en septembre. La Fondation Najiba est dirigée par Mourad Baddhou.