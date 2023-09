Immobilier : Les prix en recul à Rabat et en stagnation à Casablanca

Au deuxième trimestre de cette année, l’indice des prix des actifs immobiliers a enregistré une légère baisse trimestrielle de 0,3%, recouvrant une diminution de 0,5% des prix du résidentiel et de 0,4% des biens à usage professionnel. Les prix des terrains, eux, ressortent en hausse de 0,3%. En parallèle, le nombre de transactions a connu une baisse de 12%. Tous les segments ont connu un recul des ventes, avec 10,3% pour les biens résidentiels, 15,7% pour les terrains et 16,9% pour les biens à usage professionnel.

Par ville, les évolutions des prix sont disparates. À Rabat, les prix se sont repliés de 3,7%, consécutivement à la baisse de 3,5% des prix des biens résidentiels et de 9,8% de ceux des terrains. À l’inverse, les prix des actifs à usage professionnel se sont appréciés de 0,6%. À Casablanca, les prix ont stagné d’un trimestre à l’autre, reflétant une diminution de 0,7% pour le résidentiel et des hausses de 4,7% pour les terrains et de 1,7% pour les biens à usage professionnel.

En revanche, les prix des biens immobiliers ressortent en légère hausse à Marrakech de 0,7%. Si les biens à usage d’habitation ont vu leur prix augmenter de 0,6%, ceux des terrains et des actifs à usage professionnel, eux, ont affiché une croissance de 1,2% et 0,5% respectivement.