Fonds Mohammed VI pour l’investissement : La BEI apporte un financement de 500 millions d’euros

Le Fonds Mohammed VI pour l’investissement (FM6I) et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé une lettre de mandat portant sur une enveloppe de financement de 500 millions d’euros en faveur du Fonds.

Signée en marge du Forum pour l’investissement en Afrique (AIF – Africa Investment Forum) qui se tient à Marrakech, cette lettre de mandat ouvre la voie à un partenariat stratégique entre les deux institutions, indique le Fonds dans un communiqué.

Cette enveloppe serait en priorité allouée au financement des projets d’infrastructures, au déploiement d’instruments de financement innovants en faveur des entreprises marocaines, ainsi qu’au soutien de l’activité du Fonds dans le Private Equity et le Venture Capital, précise la même source.

Elle pourrait également s’accompagner d’instruments de garantie et d’un appui en matière d’assistance technique, et ce, à travers la mobilisation d’outils innovants en cours de structuration avec la Commission européenne.

Ce financement viendrait s’ajouter aux ressources du Fonds constituées actuellement de 15 milliards de dirhams (MMDH) issus de son capital initial et permettrait de renforcer davantage son action et de remplir en partie son objectif en matière de levée de fonds en faisant levier sur ses fonds propres. Rappelons que le plan d’action du Fonds Mohammed VI pour l’investissement prévoit un volume d’investissement de 120 milliards de dirhams (MMDH) sur la période 2023-2026, selon le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de Loi de finances de l’année prochaine (PLF-2024).

Ce partenariat témoigne de la volonté forte de l’Europe à soutenir les initiatives du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement dans sa mission de promotion de l’investissement durable et de renforcement du secteur privé en cohérence avec les objectifs du partenariat entre l’Union Européenne et le Maroc.