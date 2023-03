Faillites bancaires : Le spectre de la crise de 2008 serait-il de retour ?

Une alliance de onze grandes banques américaines, dont Bank of America, Citigroup et JPMorgan Chase, est venue à la rescousse de First Republic. Cette 14e banque américaine, par la taille des actifs, a reçu 30 milliards de dollars de dépôts octroyés de cette alliance bancaire. L’objectif essentiel de cette opération est d’éviter une autre faillite bancaire, surtout que First Republic sert notamment une clientèle fortunée. Au cas où les choses iraient encore plus mal, elle serait la 4e banque en difficulté après SVB, Signature Bank et Silvergate.

Un effort salué par la Réserve fédérale américaine (FED), le Trésor et deux régulateurs financiers, au moment où les investisseurs sont terrifiés par un éventuel risque de contagion à d’autres établissements bancaires. Les prémices d’une situation de «déjà vu» sont là. Le spectre de la crise financière de 2008 referait-il son apparition ?

Depuis le 10 mars, les banques américaines auraient emprunté un total de 164,8 milliards de dollars auprès de deux facilités de garantie de la FED au cours de ces derniers jours. Dans cette tourmente, le président américain, Joe Biden, a estimé que le Congrès doit agir pour sanctionner plus lourdement les dirigeants de banques dont la mauvaise gestion a contribué à la faillite de leurs établissements. «Personne n’est au-dessus de la loi», a-t-il jugé.