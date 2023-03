Etats-Unis, toujours premier marché pour l’artisanat marocain

Quand un produit est apprécié quelque part, la distance ne compte absolument pas. C’est la preuve que ne cesse de donner les produits de l’artisanat du Maroc qui séduisent de plus en plus outre-Atlantique. Et la confirmation vient d’être administrée en ce début de l’année. En effet, dans le sillage des performances des exportations de ce secteur, d’une valeur 95 MDH à fin janvier dernier, soit +39% par rapport à janvier 2022, c’est le marché américain qui en a absorbé le plus. Avec une part de 44% du volume global, les Américains se positionnent en tête des consommateurs des produits de nos artisans. Assez loin derrière, on retrouve la France avec 15% alors que les pays arabes ne sont qu’à 9%. Un tableau qui indique où il faut consolider et sur quel front agir davantage.

Ceci dit, la répartition globale des exportations marocaines révèle que c’est la poterie qui a le mieux performé en début de l’année, puisqu’elle s’est accaparée 39% de part, suivie du tapis avec 23% et la vannerie qui a représentée 11%, alors que les vêtements traditionnels ont pesé pour 9%.

Certes, ce n’est que le début de l’année, ça peut servir d’indicateurs pour la suite de l’exercice. Surtout si on prend en compte qu’on est à peine au début du lancement de la deuxième phase (2023-2025) de la stratégie de développement du secteur adoptée par le département de tutelle, inscrite sous le de la Transformation , alors que la première, 2021-2022, tournait autour de la Relance. Sachant que la phase III devrait être emprunte d’Accélération.