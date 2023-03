CIH Bank : RNPG en hausse de 11% à plus de 669 MDH en 2022

CIH Bank vient de dévoiler ses résultats financiers de l’année 2022, après la réunion de son Conseil d’administration présidé par Lotfi Sekkat. Globalement, les voyants sont au vert, malgré une année 2022 marquée sur les plans international et régional, par un ralentissement de l’activité économique dû à un contexte géopolitique incertain, des tensions inflationnistes, un resserrement des politiques monétaires et le relèvement des taux directeurs.

Dynamique commerciale soutenue

Durant l’année écoulée, CIH Bank a poursuivi sa dynamique commerciale, à travers notamment le renforcement de son réseau par le lancement de 5 nouvelles agences et de 104 guichets et automates de dépôt, le portant ainsi à 318 agences et 693 guichets et automates de dépôts.

Avec une collecte nette de 6 MMDH, les dépôts clientèle progressent de +9,5% par rapport à décembre 2021, et s’établissent à 68,9 MMDH. La collecte annuelle en ressources à vue a progressé de +15,4 % par rapport à 2021, constituant ainsi 83% de la collecte globale.

En hausse de 12,1% par rapport à décembre 2021, les encours crédits consolidés ont atteint 83,4 MMDH. Représentant 54% de l’encours des crédits consolidés, les crédits hors immobilier enregistrent une hausse de 21,8% par rapport à décembre2021, pour s’établir à 39,9 MMDH. La Banque consolide ainsi sa politique de diversification des emplois clientèle.

PNB et RNPG : hausse à deux chiffres

Du côté des indicateurs financiers, le PNB consolidé s’élève à plus de 3,5 MMDH en accroissement de +13,2% par rapport à décembre 2021. Cette évolution résulte principalement de la progression de la marge nette d’intérêt de 13,6% suite à la croissance de l’activité commerciale. En social, le produit net bancaire s’établit à 2,786 MMDH, en croissance de +11,2% par rapport à décembre 2021.

Le résultat brut d’exploitation consolidé s’établit à 1,65 MMDH en hausse de +19,3% par rapport à décembre 2021. Le coût du risque en consolidé atteint 590,4 MDH, soit +29,3% par rapport à décembre 2021, traduisant la volonté de la banque de couvrir de manière prospective les risques de contrepartie tout en maitrisant le taux du coût du risque qui s’établit à 0,71% contre 0,59% une année auparavant.

En social, le coût du risque s’élève à 344,8 MDH, correspondant à un taux de coût du risque de 0,48% contre 0,61% en décembre 2021.

Au final, le RNPG s’établit à 669,1 MDH à fin décembre 2022 contre 603,0 MDH à fin décembre 2021, soit une croissance de 11%. En social, le résultat s’élève à 592,7 MDH contre 466,6 MDH en 2021, soit une progression de 27%.

Un dividende de 14 dirhams par action, stable par rapport à 2021, sera proposé à l’Assemblée générale ordinaire prévue le 15 juin prochain.