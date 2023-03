CDG Invest injecte 6,3 MDH dans le capital de la startup Palm

Au total, la startup a réussi à lever pour 20 MDH. CDG Invest, à travers le programme 212Founders, était aux côtés de Kima Ventures et Bpifrance.

Cette levée permettra à la startup Palm, spécialisée dans la gestion des talents au sein des entreprises à travers l’intelligence artificielle et l’apprentissage profond de poursuivre sa croissance en Europe et consolider son pôle de compétence technique et intelligence artificielle au Maroc.

A date, le programme 212Founders a concrétisé 14 financements en Seed et Série A depuis 2019, pour un montant total de 76,3 MDH