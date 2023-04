Bourse : Suspension de cotation de Timar après le dépôt d’un projet d’OPA

«Suite à la demande de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), la cotation des titres de capital de Timar est suspendue à partir du 03/04/2023, et ce, suite au dépôt d’un projet d’offre publique», indique un avis de la Bourse de Casablanca.

L’AMMC avait annoncé, vendredi, que la société financière Clasquin Euromed, filiale du groupe Clasquin, a déposé auprès de l’Autorité un projet d’offre publique d’achat (OPA) obligatoire visant les actions Timar, demandant à la Bourse de Casablanca de suspendre la cotation des actions Timar.

Ce projet d’OPA a été déposé suite à l’acquisition par Financière Clasquin Euromed de 63,52 % du capital social et des droits de vote de Timar, franchissant ainsi le seuil de 40% des droits de vote, rendant obligatoire le dépôt d’une offre publique d’achat.

Pour rappel, Timar est un groupe marocain coté à la Bourse de Casablanca, présent en propre en Europe, au Maghreb et en Afrique de l’Ouest, spécialisé dans le transport international, la logistique et le transit de marchandises.

Créé en 1980, il réalise en 2021 plus de 540 millions de dirhams de chiffre d’affaires consolidé et un résultat net part du groupe de 12,3 millions de dirhams. Il se compose de 13 filiales réparties au Maroc, en France, au Portugal, en Espagne, en Tunisie, en Mauritanie, au Mali, au Sénégal et en Côte d’Ivoire, et compte 450 collaborateurs.