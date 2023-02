BMCI clôture avec succès une émission obligataire de 750 MDH

La filiale du groupe BNP Paribas a clôturé avec succès, ce vendredi, le placement relatif à l’émission d’obligations subordonnées perpétuelles avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons d’un montant global de 750 millions de dirhams (MDH).

Dans le cadre de cette opération, dont le prospectus a été visé par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), le 3 février dernier, les investisseurs institutionnels ont exprimé un intérêt certain pour cette émission, indique la Banque dans un communiqué.

A ce titre, 20 investisseurs OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) ont participé à cette émission avec une préférence pour la tranche C révisable annuellement, avec un taux facial compris entre 5,91 et 6,01%, fait savoir le communiqué.

Pour rappel, l’opération a pour principaux objectifs, d’une part, renforcer les fonds propres réglementaires actuels, et donc le renforcement du ratio de solvabilité de la BMCI, notamment le Ratio Tier One, et, d’autre part, consolider le développement de l’activité de la banque.